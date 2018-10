PROGRAMMA GARE, II GIORNATA, GIRONE C

RIETI - Domani tornano in campo le reatine impegnate nel campionato di Seconda categoria. Subito due anticipi che vedranno impegnate quattro squadre in cerca di riscatto dopo una prima giornata a secco: Quintilianum-Atletico Torano e 4Strade del Sacro Cuore-Monte San Giovanni.Domenica mattina invece si giocheranno tre partite, occhio al derby sabino tra Castelnuovo di Farfa e Borgo Quinzio, due delle squadre che hanno ben impressionato nella prima giornata. Cittarele ospiterà Santa Suanna mentre Velinia andrà a far visita all’Atletico Sabina. Nel pomeriggio di domenica le altre tre partite e non mancano gli spunti di interesse: Equicola-Selci e Atletico Cantalice-Piazza Tevere tutte a caccia del bis dopo la prima giornata mentre Rufinese e Poggio San Lorenzo cercheranno di togliere lo zero dalla casella dei punti in classifica.Quintilianum-Atletico Torano (a Contigliano, arbitro Pezone di Roma1)4Strade del Sacro Cuore-Monte San Giovanni (Serafini di Rieti)Cittareale-Santa Susanna (Marchese di Roma2)Castelnuovo di Farfa-Borgo Quinzio (ore 10.30, Ferrara di Ciampino)Atletico Sabina-Velinia (a Borgo Nuovo di Tarano, Elia di Ostia Lido)Rufinese-Poggio San Lorenzo (Testa di Roma2)Equicola-Selci (a Borgorose, Sambuchi di Tivoli)Atletico Cantalice-Piazza Tevere (Proietti di Roma2)Borgo Quinzio, Selci, Piazza Tevere, Atletico Sabina, Castelnuovo di Farfa, Atletico Cantalice, Santa Susanna ed Equicola 3.Atletico Torano, Rufinese, Cittareale, 4Strade del Sacro Cuore, Monte San Giovanni, Poggio San Lorenzo, Quintilianum e Velinia 0.