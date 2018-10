LE ASPETTATIVE

Antonello Angelucci, direttore sportivo

LA SOCIETA'

Presidente

Vice presidente e addetto stampa

Segretario e tesoriere

Direttore sportivo

Responsabile tecnico Juniores

LO STAFF

Allenatore

Allenatore In seconda

Allenatore formazione Juniores

Consiglieri

LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

RIETI - Inizio di stagione tra alti e bassi per 4Strade del Sacro Cuore che però ha tutte le carte in regola per ben figurare in questo campionato di Seconda categoria. Bene in coppa, male in campionato ma la stagione è ancora lunga, Massimiliano Manganaro è il nuovo allenatore della squadra e con lui qualche faccia nuova per ripetere e, perchè no, provare a migliorare il terzo posto dello scorso anno.: «Quest’estate avremmo avuto l’opportunità di essere ripescati in Prima categoria ma abbiamo preferito ripartire dalla Seconda, non è stato facile ma siamo riusciti a rinforzare il gruppo e la società e abbiamo scelto un’allenatore che crede in questo progetto. I presupposti per fare bene, ora però la parola spetta al campo».: Pierluigi Morelli: Antonio Onofri: Fabrizio Desideri: Antonello Angelucci: Domenico Micangeli: Massimiliano Manganaro: Mirko Manganaro: Fabio Appolloni: Luciano Brunelli, Fabio Spadoni, Giulio Nucci, Luigi Bianchetti.: Roberto Giancarlo, Claudio D'Agostino.: Federico Ciogli, Giuseppe Nicoli, Matteo Formichetti, Matteo Angelucci, Andrea Eleuteri, Marco Brunelli, Fabrizio Liberali, Gabriele Quintili.: Fabio Grillo, Marco De Massimi, Simone Caloisi, Gabriele Cenciotti, Manlio Mariani, Emanuele Splendori, Matteo Lia.: Davide Festuccia, Jacopo Patacchiola, Giovanni Paolucci, Antonio Cantonetti, Marco Gentile.