Atletico Torano-Castelnuovo di Farfa 0-1

Facchini

Dario Di Francesco

Marco Imperatori

Borgo Quinzio-Rufinese 8-1

2 Saifoulaye, Micarelli, Marinelli, Sallusti, Mariani, Vasselli, autogol (B), Strollo (R)

Tamara Fioravanti

Antonello Natali

Piazza Tevere-Cittareale 2-0

Fenici, Aquilini

Stefano Colasanti

Giovanni Masci

Selci-4Strade del Sacro Cuore 5-0

2 Migliorelli, Toma, Carosi, Boriello

Tiziano Fioravanti

Fabio Grillo

Monte San Giovanni-Atletico Cantalice 1-4

Proni (M), Caperna, 2 Umoru, Dante (A)

Alessandro Vannicelli

Poggio San Lorenzo-Atletico Sabina 2-3

2 T. Mei (P), Moiani, autogol, Colapietro (A)

Giovanni Vallocchia

Federico Paparozzi

Santa Susanna-Quintilianum 3-2

Bushi, Marchioni, Santoprete (S), Polletti, Apicella (Q)

Massimo Peverato

Maurizio Polletti

Velinia-Equicola 0-1

Di Giovanni

Enrico Di Bartolomeo

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, II GIORNATA

RIETI - Nessun pareggio nella prima giornata del campionato di Seconda categoria, in casa segnano a valanga Borgo Quinzio e Selci, bene anche Piazza Tevere e Santa Susanna. Fuori casa vincono di misura Castelnuovo di Farfa ed Equicola, tre punti pesanti anche per Atletico Cantalice e Atletico Sabina.(giocatore Atletico Torano): «Abbiamo giocato contro una avversaria forte, organizzata e bene messa in campo a cui era difficile far gol. Lo stesso vale per noi però all’85’ eravamo in nove dopo due espulsioni e otto ammonizioni, abbiamo preso gol e chiaramente siamo crollati».(allenatore Castelnuovo di Farfa): «Abbiamo vinto una partita su campo difficilissimo. Siamo riusciti a sbloccare il risultato nel finale sfruttando la doppia superiorità numerica. Era importante partire bene».(presidentessa Borgo Quinzio): «Sono contenta per come è iniziata questa avventura. I miei ragazzi sono scesi in campo con voglia di giocare e lottare e sono rimasti concentrati per tutti i 90 minuti concedendo poco spazio alla formazione avversaria molto rimaneggiata come dimostra il risultato».(presidente Rufinese): «Per una serie di motivazioni avevamo molti assenti per cui non era facile, oltretutto loro sono davvero una buona squadra».(capitano Piazza Tevere): «Siamo contenti di questa nostra prima vittoria. La partita è stata dura, contro un avversario ostico che ci ha sempre dato filo da torcere, anche quando eravamo in Terza categoria. Abbiamo tenuto duro e la nostra costanza ci ha portato alla vittoria, siamo contenti per il gruppo, per il presidente e per tutti i sacrifici che abbiamo fatto per questa società»(allenatore Cittareale): «Abbiamo dominato nel primo tempo, anche se ci siamo mangiati diversi gol e purtroppo alla fine abbiamo subito due reti. La squadra è ancora in fase di costruzione, ma nonostante ciò abbiamo giocato una bella partita e posso dirmi soddisfatto della prestazione. Speriamo che le prossime partite vadano meglio».(direttore sportivo 4Strade del Sacro Cuore): «Come si suol dire buona la prima, abbiamo approcciato la partita con la testa e la voglia giusta per poter far bene, siamo andati subito in vantaggio e poi abbiamo raddoppiato quindi la partita è andata in discesa e abbiamo chiuso il primo tempo sul 3 a 0. Nella ripresa abbiamo chiuso il risultato di 5-0. I complimenti sono da fare a tutti i giocatori ma anche al mister che ha assemblato un bel gruppo. Il mio grazie personale va al presidente Federico Tessicini che mi ha dato carta bianca per fare la squadra».(giocatore 4 Strade del Sacro Cuore): «Il punteggio è eccessivo e le nostre occasioni le abbiamo create. Purtroppo il campo ci ha penalizzato parecchio e per una squadra tecnica come la nostra è stato difficile entrare in partita; oltretutto avevamo diverse assenze e anche questo ha contribuito alla nostra giornata negativa. Avremo comunque modo di ripartire col piede giusto già dalla prossima partita».(presidente Atletico Cantalice) “E’ stata bella partita, inizialmente molto equilibrata e combattutta a centrocampo. Nella ripresa ci siamo portati in vantaggio e a quel punto si è messa bene. Ci tenevamo a partire subito con il piede giusto».(allenatore in seconda Poggio San Lorenzo): «Partita bella e maschia, loro sempre in vantaggio ma siamo sempre riusciti a pareggiare. C’erano riusciti anche al novantesimo la ci è stato annullato un gol. Complimenti all’atletico ma soprattutto ai nostri giocatori che non hanno mai mollato».(presindete Atletico Sabina): «Abbiamo tenuto per buona parte della gara il pallino del gioco noi. Siamo sempre andati in vantaggio ma loro ci hanno sempre recuperato sfruttando nostre disattenzioni. Potevemo chiuderla prima ma siamo contenti per i tre punti».(presidente Santa Susanna): «Rispetto all’anno scorso siamo riusciti a partire bene. Siamo andati in vantaggio e abbiamo controllato bene la partita, negli ultimi minuti abbiamo un po’ allentato i ritmi e loro sono venuti fuori ed infatti nel finale hanno accorciato le distanze, nel complesso tre punti meritati».(dirigente Quintilianum): «Partita decisa da episodi, abbaimo commesso qualche errore individuale ma chiaramente ci può stare, era la prima partita della stagione e c’è ancora qualche meccanismo da registrare».(dirigente Equicola): «Primo tempo dominato dalla Equicola che chiude la prima frazione sulla uno a zero, dopo aver fallito svariate occasioni da gol. Nel secondo tempo c’è stato il ritorno del Velinia con i nostri che pungono in contropiede. In evidenza Emanuele Di Giovanni Emanuele, autore del gol vittoria. Un in bocca al lupo al Velinia di Pagai, squadra giovane ma che ha tenuto il campo egregiamente. Punti pesanti comunque per noi».Atletico Cantalice, Atletico Sabina, Castelnuovo di Farfa, Equicola, Borgo Quinzio, Selci, Piazza Tevere e Santa Susanna 3Quintilianum, Cittareale, 4Strade del Sacro Cuore, Rufinese, Atletico Torano, Poggio San Lorenzo, Velinia e Monta San Giovanni 04Strade del Sacro Cuore-Monte San GiovanniAtletico Cantalice-Piazza TevereAtletico Sabina-VeliniaCastelnuovo di Farfa-Borgo QuinzioCittareale-Santa SusannaEquicola-SelciQuintilianum-Atletico ToranoRufinese-Poggio San Lorenzo.