RISULTATI E MARCATORI, I GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 18:48

RIETI - Pioggia di gol nella prima giornata del campionato di Seconda categoria. Nessun pareggio per le reatine impegnate nel girone C, vincono in casa Borgo Quinzio, Selci, Santa Susanna e Piazza Tevere mentre in trasferta si impongono Castelnuovo di Farfa, Atletico Cantalice, Atletico Sabina ed Equicola.Atletico Torano-Castelnuovo di Farfa 0-1: FacchiniBorgo Quinzio-Rufinese 8-1: 2 Saifoulaye, Micarelli, Marinelli, Sallusti, Mariani, Vasselli, autogol (B)Piazza Tevere-Cittareale 2-0: Fenici, AquiliniSelci-4Strade del Sacro Cuore 5-0: 2 Migliorelli, Toma, Carosi, BorielloMonte San Giovanni-Atletico Cantalice 1-4: Proni (M), Caperna, 2 Umoru, Dante (A)Poggio San Lorenzo-Atletico Sabina 2-3: 2 T. Mei (P), Moiani, autogol, Colapietro (A)Santa Susanna-Quintilianum 3-2: Polletti, Apicella (Q)Velinia-Equicola 0-1: Di GiovanniBorgo Quinzio, Selci, Piazza Tevere, Atletico Sabina, Castelnuovo di Farfa, Atletico Cantalice, Santa Susanna ed Equicola 3.Atletico Torano, Rufinese, Cittareale, 4Strade del Sacro Cuore, Monte San Giovanni, Poggio San Lorenzo, Quintilianum e Velinia 0.