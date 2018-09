I COMMENTI

Stefano Colasanti

Giovanni Masci

IL TABELLINO

Piazza Tevere

Cittareale

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Debutto scoppiettante al Gudini per la Seconda categoria dove Piazza Tevere ha sconfitto Cittareale 2-0. Una partita a ritmi serrati in cui dai primi minuti il Cittareale si è dimostrato molto aggressivo ed affamato di gol, innescando diverse azioni interessanti grazie a numerosi lanci lunghi, prontamente respinti dalla difesa del Piazza Tevere, la cui formazione non ha creato particolari pericoli sul versante offensivo, almeno per i primi 45 minuti.Cambiamento di fronte già dai primi istanti della ripresa, in cui i padroni di casa hanno da subito imposto il loro gioco spingendosi in avanti e mettendo a dura prova i difensori del Cittareale, con pericolose discese lungo le fasce. Un secondo tempo non particolarmente denso di emozioni, ma ricco di interventi duri per entrambe le squadre.Sono proprio i padroni di casa a sbloccare il risultato al 35’ con una punizione dalla destra, non distante dal limite dell’area, realizzata da Leonardo Fenici. Prima rete che anticipa di una decina di minuti la seconda, messa a segno da Emiliano Aquilini. Finisce sul 2-0 una gara combattuta che ha certamente divertito gli spettatori grazie alla qualità delle due squadre in campo.(capitano Piazza Tevere): «Siamo contenti di questa nostra prima vittoria. La partita è stata dura, contro un avversario ostico che ci ha sempre dato filo da torcere, anche quando eravamo in Terza Categoria. Abbiamo tenuto duro e la nostra costanza ci ha portato alla vittoria, siamo contenti per il gruppo, per il presidente e per tutti i sacrifici che abbiamo fatto per questa società».(allenatore Cittareale): «Abbiamo dominato nel primo tempo, anche se ci siamo mangiati diversi gol e purtroppo alla fine abbiamo subito due reti. La squadra è ancora in fase di costruzione, ma nonostante ciò abbiamo giocato una bella partita e posso dirmi soddisfatto della prestazione. Speriamo che le prossime partite vadano meglio».: Tarsia, Fantacci, Colasanti, Cipriani, Sebastiani, Aloisi, Barbante, Giuliani, Cervelli, Fenici, Caffarelli, Loreti, Marchetti, Gunnella, Nici, Graziosi, Miluzzi, Rossi, Aquilini, Micangeli: Giambernardini, Zanotti, Carriero, Mayorga, Boccanera, Barbato, Tolli, Cragnotti, Godoy, Aurelio, Erbacci, D’Eugenio, Ronci, Barbaro: Aguzzi di Rieti: 34' st Fenici, 43' st Aquilini: ammoniti Sabastiani, Aloisi, Giuliani, Cipriani (P), Carriero (C)