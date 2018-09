PROGRAMMA GARE, I GIORNATA, GIRONE C

Sabato alle 15.30

Domenica alle 15.30

RIETI - Vacanze finite per le reatine impegnate nel campionato di Seconda categoria: tra domani e domenica infatti si gioca la prima giornata di andata.Domani pomeriggio subito quattro anticipi molto interessanti, spicca la sfida tra Selci e 4Strade del Sacro Cuore, due delle possiili candidate al salto di categoria. Debutto casalingo per le matricola Borgo Quinzio e Atletico Torano rispettivamente contro Rufinese e Castelnuovo di Farfa mentre Piazza Tevere se la vedrà con Cittareale.Domenica le altre 4 partite: derby storico tra Santa Susanna e Quintilianum mentre Velinia ospiterà l’Equicola. Poggio San Lorenzo invece se la vedrà con Atletico Sabina, l’altra neopromossa Atletico Cantalice andrà a far visita a Monte San Giovanni.Atletico Torano-Castelnuovo di Farfa (arbitro Serafini di Rieti)Borgo Quinzio-Rufinese (Chirchmi di Roma2)Piazza Tevere-Cittareale (Aguzzi di Rieti)Selci-4Strade del Sacro Cuore (Formichetti di Roma1)Monte San Giovanni-Atletico Cantalice (Anniballi di Tivoli)Poggio San Lorenzo-Atletico Sabina (Chiaretti di Rieti)Santa Susanna-Quintilianum (J.Bertini di Rieti)Velinia-Equicola (Matteucci di Rieti)