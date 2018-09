LE ASPETTATIVE

LA SOCIETA'

Presidente

Vicepresidente

Segratario e tesoriere

Addetto stampa

Consiglieri

Gestione del campo sportivo

LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

LO STAFF

Allenatore

Vice allenatore

Preparatore portieri

RIETI - Ultimi giorni di lavoro anche per Castelnuovo di Farfa in vista della prossima stagione di Seconda categoria. Squadra rinforzata in ogni reparto e anche un nuovo presidente, ovvero Stefano Puliani che era stato qualche anno fa il tecnico che aveva guidato la squadra fino al campionato di Prima categoria, chissà che non gli riesca la stessa cosa dietro la scivania. Il debutto in campionato dei sabini è previsto per sabato pomeriggio sul campo dell’Atletico Torano.Il tecnico della squadra Marco Imperatori però vola basso: «Abbiamo lavorato intensamente e i ragazzi mi hanno seguito con attenzione. Sinceramente non conosco il valore degli avversari, sembra ci siano molte che si sono attrezzate per fare bene. Noi dobbiamo pensare a noi e cercare di fare il meglio possibile».: Stefano Puliani: Loredana Aureli: Domenico Giuliani: Diego Valentini: Andrea Di Nicola, Stefano Valentini, Sandro Sciarra, Paolo Paolucci, Luigi Ranfi.: Massimo Verticchio: Arthur Caio Antonelli, Gianluca Cantori, Alessio Diamanti: Federico De Angelis, Emanuele Cantori, Luca Domenici, Lorenzo Valentini, Mariano Facchini, Emanuele Ferraioli (dal Torrita Tiberina), Damiano Brizzi (da Scandriglia), Tommaso Gara (da Brictense), Enrico Mauri (da Montopoli), Marco Proietti (da Poggio Nativo).: Michele Schiavetti, Sium Wolde Sellasie, Giuliano Caprioli, Federico Giuliani, Mattia Ricci, Marco De Angelis, Luca Zuccari, Riccardo De Angelis (da Poggio San Lorenzo), Daniele Troiani (da Atletico Canneto).: Autilio Borzone, Alessandro Carconi, Lorenzo Domenici, Alessio Ottaviano (da Atletico Canneto).: Marco Imperatori: Stefano Cantori: Simone Roselli