LE ASPETTATIVE

LO STAFF

Presidente

Vicepresidente

Dirigenti

Allenatore

LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

Ultimo aggiornamento: 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo il ripescaggio in Seconda categoria Torano si candida a sorpresa del prossimo girone C. La società reatina si è rinforzata sia a livello dirigenziale sia a livello di rosa: il nuovo presidente sarà Ugo Bertoldi mentre tra i nuovi dirigenti ci sarà Armando Coletta che in passato era stato allenatore e giocatore del Torano ai tempi della Prima categoria.Tra i giocatori invece da segnalare gli arrivi del giovane portiere Bruno Morelli dall’Avezzano, quello di Luca Luce, reduce da un lungo infortunio e c’è stato il ritorno di Alessandro Tempesta dopo la parentesi di Sant’Elpidio. La punta di diamante però sarà ovviamente ancora il bomber Dario Di Francesco che lo scorso anno ha guidato i suoi a suon di gol (45) verso i primi posti della classifica.Il debutto in campionato ci sarà in casa il 29 settembre contro Castelnuovo di Farfa in anticipo rispetto alle altre squadre visto che la formazione cicolana giocherà la proprie gare interne il sabato pomeriggio.Roberto Cattivera, dirigente Torano, racconta le aspettative della società: «Non conosciamo bene le altre squadre del girone per cui è difficile fare pronostici però ci teniamo a fare bene anche se siamo una matricola. Sicuramente avremo bisogno di un po’ di assestamento ma non sarebbe male finire tra le prime otto della classifica».: Ugo Bertoldi: Antonio Di Francesco: Roberto Cattivera, Antonio Cattivera, Armando Coletta, Angelo Di Francesco, Riccardo De Santis.: Remo Amanzi: Leonrardo Capone, Bruno Morelli, Claudio Giuliani: Franco Corsi, Marco Felli, Mauro Coletta, Andrea Amanzi, Niko Carudcci, Nunzio Felli, Emanuel Maceroni, Fabrizio De Angelis.: Mattia Bertoldi, Danilo Nitti, Yuri Battistoni, Alex Mattei, Luca Luce, Federico Scafati, Antonio DI Felice, Alessandro Tempesta.: Davide Carducci, Dario Di Francesco, Luca Federici, Andrea Felli, Michele Di Felice, Iacopo Colle.