RIETI - Borgo Quinzio vince per 2-0 contro la Nuova Castelchiodato nella gara di ritorno della coppa Lazio di Seconda categoria e conquista il passaggio al turno successivo avendo ribaltato la sconfitta per 2-1 subita all’andata. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 ma nella ripresa i sabini sono passati in vantaggio grazie al gol di Fabrizio Vasselli, a quel punto la formazione ospite nel tentativo di recuperare si è aperta di più ed è arrivato anche il 2-0 siglato da Saifoulaye Diallo.A fine gara il commento di Tamara Fioravanti, presidentessa del Borgo Quinzio: «Ci siamo tolti una bella soddisfazione, la gara è stata comunque equilibrata ma nella ripresa siamo scesi in campo molto più convinti e determinati: siamo riusciti prima a sbloccare il risultato e poi mettere al sicuro la qualificazione. Ora testa al campionato, sabato giocheremo anche in casa (a Talocci ndr) e ci teniamo a partire subito bene».