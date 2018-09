IL PROGRAMMA

RIETI - Questo fine settimana si giocheranno le gare di ritorno della coppa Lazio di Seconda categoria che vedrà impegnate due squadre reatine: Borgo Quinzio e 4Strade del Sacro Cuore. La prima a scende in campo sarà Borgo Quinzio che domani pomeriggio a Talocci affronterà la Nuova Castelchiodato dopo aver perso per 2-1 la gara di andata: ai sabini quindi basterebbe anche l’1-0 per passare al turno successivo. Decisamente più complicato il discorso qualificazione per 4Strade del Sacro Cuore che andrà a far visita alla Brictense e proverà a ribaltare la sconfitta per 2-3 subita all’andata in casa: la squadra guidata da Massimiliano Manganaro avrà una settimana in più di preparazione per cui l’obiettivo è di non avere cali nella ripresa e giocarsi il passaggio del turno fino alla fine.Sabato alle 15.30: Borgo Quinzio-Nuova Castelchiodato (andata 1-2)Domenica alle 11: Brictense-4Strade del Sacro Cuore (andata 3-2)