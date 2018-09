di Lorenzo Quirini

RIETI - Qualificazione in salita per 4Strade del Sacro Cuore, sconfitta 2 a 3 dalla Brictense nella gara d'andata del primo turno di Coppa Lazio di Seconda categoria. Gara molto combattuta e ricca di emozioni disputata sotto un sole cocente. Tra una settimana il ritorno a Montelibretti: sarà dura per i reatini.



PRIMO TEMPO

Match spumeggiante già dai primi minuti, mantenendo un ritmo acceso per tutto il corso del primo tempo. Inizialmente la formazione di casa dimostra più sicurezza e maggiore intraprendenza, innescando diverse azioni interessanti soprattutto dalla fascia sinistra, finché dalla difesa della Brictense non viene avviato un contropiede che porta al primo gol della giornata, realizzato al 16’ da Porcu. Non si fa attendere la reazione del 4Strade, che conquista il pareggio al 22’ grazie d un’ottima giocata di squadra finalizzata da Liberali. La gara continua con numerosi capovolgimenti di fronte e senza esclusione di colpi fino al 37’ quando la squadra di casa guadagna un rigore, tradotto nel 2 a 1 da De Massimi, che spiazza Alloni.



LA RIPRESA

Secondo tempo che riparte a pieni ritmi: entrambe le difese sembrano resistere all’importante mole di gioco che viene creata, con diversi passaggi lunghi e contropiedi in velocità. I momenti salienti della ripresa si concentrano quasi tutti nell’ultimo quarto d’ora: al 33’ è Filabozzi a portare il Brictense al pareggio. Il 4Strade sembra rispondere bene ai colpi degli avversari fino al 36’, quando Filabozzi realizza la sua doppietta finalizzando un passaggio illuminante. Finisce 2 a 3 per la Brictense una partita ricca di emozioni grazie alla tenacia di entrambe le squadre in campo a Quattro Strade.



I COMMENTI

Manganaro (Allenatore 4Strade del Sacro Cuore): «Nel primo tempo siamo andati molto bene, non sono mancate delle belle trame di gioco e infatti siamo andati presto in vantaggio. Nel secondo tempo gli avversari hanno cambiato degli elementi, noi ci siamo disuniti al centrocampo e abbiamo avuto un calo molto forte. Siamo a inizio stagione, la condizione fisica è quella che è, lavoreremo su questo. Ad ogni modo gli avversari hanno meritato il vantaggio e la vittoria».

Trevisani (Allenatore Brictense): «Siamo soddisfatti, i ragazzi hanno fatto una bella partita sotto un caldo atroce, contro una squadra che ci ha dato filo da torcere fino alla fine. Siamo stati sicuramente ripagati dalla preparazione che abbiamo affrontato. Credo che anche il mister avversario possa dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi. Credo che, considerato il caldo, entrambe le squadre abbiano dato il massimo».



IL TABELLINO

4Strade del Sacro Cuore : D’Agostino, Ciogli, Eleuteri (dal 1’ st. Splendori), De Massimi (dal 22’ st. Brunelli), Nicoli, Cantonetti, Patacchiola (dal 28’ st. Mariani) Grillo, Festuccia (dal 13’ st. Paolucci), Cenciotti, Liberali. A disposizione: Giancarlo, Beccarini, Di Matteo.

Brictense : Alloni,Tenaglia (dal 42’ st. Medda), Berti (dal 40’ st. Rosati), Renzi, De Angelis, Zambetti, Filabozzi M., Bevilacqua (dal 1’ st. De Luca), Porcu (dal 1’ st. Lombardi), Eusepi dal 25’ st. Rubini), Filabozzi A.

A disposizione: Donati, Cervellini. All: Trevisani.

Arbitro : Cavallo di Roma 1

Reti : 16' pt Porcu (B), 22' pt Liberati (4S), 37' pt De Massimi (4S) su rig., 33' e 36' st Filabozzi (B)

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA