RIETI - Sta diventando una delle realtà della Seconda categoria e, stagione dopo stagione, sta pian piano scalando posizioni in classifica: anche quest’anno Piazza Tevere proverà a migliorare il piazzamento dello scorso anno.



Le parole del presidente Cristian Scossa: «L’obiettivo, come vuole la storia di questa società, è arrivare più in alto dell’anno precedente. Veniamo da un quinto posto sfumato per poco, abbiamo chiuso sesti, e quest’anno abbiamo intenzione di giocarci i 3 punti ad ogni partita, ragionando match dopo match».



Come tutte le altre reatine anche Piazza Tevere è stata inserita nel girone C: «Questo girone mi dà certezza che sarà un campionato lungo ed appassionante. A mio avviso sarà combattuto fino alle ultime giornate sia per i primi posti che per la salvezza. Un girone a 16 squadre è il campionato perfetto che ogni società vorrebbe, ci sono compagini blasonate che tornano in Seconda dopo tanti anni di esperienza in Prima categoria. In più, c'è un anno di esperienza in più in questa categoria da parte delle realtà che vi stazionano da qualche anno come ad esempio noi. Ne vedremo delle belle».



LA SOCIETA'

Presidente : Cristian Scossa

Dirigenti e staff tecnico : Massimiliano Festuccia, Felice Patacchiola, Roberto Pitotti, Davide Aguzzi.



LA ROSA

Portieri : Davide Aguzzi, Angelo Maria Tarsia

Difensori : Davide Caffarelli, Diego Fantacci, Manuel Marchetti, Alessandro Brandi, Stefano Colasanti, Luca Gunnella, Luca Sebastiani, Pietro Nici, Jacopo Mostarda, Simone Aloisi.

Centrocampisti : Luka Loreti, Lorenzo Graziosi, Leonardo Fenici, Francesco Cipriani, Silvio Ippoliti, Luca Silvestri, Diego Miluzzi.

Attaccanti : Filippo Miniucchi, Luca Barbante, Matteo Cervelli, Ernestro Micangeli, Emiliano Aquilini, Stefano Giuliani

