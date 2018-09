di Michel Saburri

RIETI - Domenica a partire dalle 10.30 al campo sportivo Micheli di Rivodutri si svolgerà il I quandrangolare di calcio “Per il Sisma”. La manifestazione è stata organizzata per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal terremoto il 24 agosto del 2014. Quattro le squadre partecipanti, ovvero Santa Susanna, Posta, Asd Alto Lazio e Atletico Cantalice.



Le gare avranno durata di 30 minuti, calcio d’inizio alle 10.30 con la sfida tra Santa Susanna e Posta, a seguire Alto Lazio-Atletico Cantalice: le vincenti dei due incontri disputeranno la finale per il primo e secondo posto, le perdenti invece giocheranno la finalina per il terzo e quarto posto. Poi ci sarà il pranzo offerto dal Santa Susanna e ovviamente ci sarà anche un raccolta di fondi.



Oltre all’aspetto legato alla solidarietà sarà anche l’occasione per vedere all’opera alcune delle squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Seconda categoria, ovvero Santa Susanna e Atletico Cantalice, e a quello di Terza, ossia Posta e Asd Alto Lazio.

Mercoled├Č 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA