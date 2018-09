di Michel Saburri

RIETI - Nessuna sorpresa nel campionato di Seconda categoria, come previsto il comitato regionale infatti ha inserito tutte e sedici le formazioni reatine nello stesso reggruppamento, ovvero il girone C. Dopo le rinunce di Stimigliano e Cittaducale infatti erano state ripescate sia Santa Susanna che Rufinese mentre dalla Terza categoria oltre a Borgo Quinzio è salita anche Atletico Torano. Il campionato prenderà il via il 30 settembre ma già la settimana prossima sono in programma le gare del primo turno della coppa Lazio di Seconda che vedrà ai nastri di partenza Borgo Quinzio e 4Strade del Sacro Cuore.



GIRONE C

Atletico Cantalice

Atletico Sabina

Atletico Torano

Borgo Quinzio

Castelnuovo di Farfa

Cittareale

Equicola 2015

Monte San Giovanni

Piazza Tevere

Poggio San Lorenzo

Polisportiva Quintilianum

Rufinese

Santa Susanna

Selci

Velinia

4Strade del Sacro Cuore.

Venerd├Č 7 Settembre 2018



