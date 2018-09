di Michel Saburri

RIETI - In attessa dell’avvio ufficiale del campionato di Seconda categoria il comitato regionale ha ufficializzato le date per il primo turno della coppa Lazio di Seconda categoria: saranno due le squadre reatine impegnate in questa competizione: Borgo Quinzio, vincitrice dello scorso campionato di Terza categoria, e 4Strade del Sacro Cuore, che si era classificata al terzo posto nello scorso campionato di Seconda categoria. Nel primo turno 4Strade del Sacro Cuore scenderà in campo sabato 15 settembre alle 15.30 contro Brictense al polivalente di 4Strade, il giorno dopo alle 11.30 Borgo Quinzio andrà a far visita alla Nuova Castelchiodato 2017. Le gare di ritorno si giocheranno ovviamente a campi invertiti, sabato 22 settembre alle 15.30 Borgo Quinzio ospiterà la formazione romana della Nuova Castelchiodato mentre il giorno successivo alle 11 4Strade del Sacro Cuore andrà a giocare sul campo della Brictense.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:41



