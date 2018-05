di Renato Leti

I COMMENTI

Fabio Colapietro, capitano Atletico Sabina

Gabriele Inches, tecnico Rufinese Calcio

IL TABELLINO

Atletico Sabina:

Rufinese Calcio

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Nello spareggio-salvezza di Seconda categoria disputato sul campo neutro di Poggio Nativo l'Atletico Sabina batte per 3-1 la Rufinese Calcio al termine di una gara in cui la formazione sabina mostra più intraprendenza e crea le azioni più pericolose: sabini salvi e reatini nuovamente retrocessi.Il vantaggio dell'Atletico arriva dopo dodici minuti di gioco grazie ad una bella deviazione di testa di Volpi su un pallone proveniente da calcio d'angolo concesso per una deviazione del portiere Natalizi su un precedente tiro di Marinelli. Lo stesso portiere al 25' precede in uscita Vallone dopo una prima conclusione di Donati mentre la Rufinese prova a replicare con una punizione di Bianchetti al 26' respinta dalla barriera ed un tiro a fil di palo di Vierieu al 29'. Il raddoppio dell'Atletico arriva al 3' della ripresa con un'azione di forza di Donati ed al 21' Mencarelli colpisce anche un palo. Al 26' l'incontro sembra riaprirsi quando Vieireu accorcia le distanze con un pallonetto dal lato sinistro dell'area ma ci pensa Colapietro a tranquillizzare i propri compagni quando al 36' effettua una parata da applausi su una punizione calciata da Bianchetti. Un attimo prima del triplice fischio di chiusura l'Atletico mette a segno il terzo gol con Mencarelli pronto a riprendere una corta respinta di Natalizi.«Una gran bella vittoria e una salvezza meritata al termine di una stagione in cui abbiamo avute molte difficoltà: anche per questo motivo oggi siamo molto contenti del risultato conseguito sul campo».«L'Atletico Sabina ha avuto più occasioni ed ha saputo sfruttarle nel modo migliore. Da parte nostra archiviamo un campionato affrontato con una rosa giocatori ridotta e diversi problemi. Ora penseremo a riorganizzarci per il futuro: facciamo comunque i nostri complimenti all'Atletico Sabina per la vittoria».Colapietro, Boccadamo, A.De Santis, Testa, Volpi, Vallone, Mencarelli, Marinelli, Donati (19' st Casali), Policastro (34' st Coppari), Marzi (39' st De Paola). A disp. L.De Santis, Grillo, Marchegiani. All. Federico Paparozzi: Natalizi, Diacco, Fioravanti, Passarani, Di Genova, Bianchetti, S.Colantoni, Comma, Marchili, M.Colantoni, Vierieu. A disp. Sangara, Giace. All. Gabriele Inches: Imbimbo di Tivoli: 12' pt Volpi, 3' st Donati, 26' st Vierieu, 45' st Mencarelli: ammoniti Vallone, Di Genova, S.Colantoni, Bianchetti, Fioravanti; angoli: 4-0