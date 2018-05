di Mattia Esposito

RIETI - Amatrice in Prima categoria, Atletico Canneto secondo e ottime possibilità di ripescaggio, Santa Susanna in Terza e spareggio salvezza tra Rufinese e Atletico Sabina. Sono questi i responsi finali dopo gli ultimi novanta minuti di campionato, tolto ovviamente lo spareggio salvezza che si dovrà disputare nei prossimi giorni. Inutile dunque il successo del Santa Susanna nell’ultima giornata, vanificato dalle contemporanee vittorie delle dirette concorrenti alla salvezza. Nelle altre gare il Cagis ha rifilato un netto 5-0 al Poggio San Lorenzo mentre non si è giocata per mancata presentazione della squadra ospite la sfida tra Brictense e Quintilianum.



Atletico Sabina – Amatrice 2-1

Vallone, Donati (A)

Federico Paparozzi (dirigente Atletico Sabina): «Abbiamo giocato una partita dalle alte motivazioni,dove siamo riusciti a passare in vantaggio ad inizio partita. Subiamo il pareggio con un grandissimo eurogol secondo tempo fotocopia del primo, nel quale troviamo il raddoppio e sbagliamo il rigore che poteva darci tranquillità nel finale».



Brictense – Quintilianum

Non disputata per mancata presentazione squadra ospite



Pro Calcio Cittaducale – Equicola 2-1

Ranalli, Faraglia (P)



Cagis Castelnuovo – Poggio San Lorenzo 5-0

Caprioli, Ricci, Facchini, Schiavetti, Giuliani (C)

Massimo Ruscito (allenatore Cagis Castelnuovo): «Abbiamo concluso questa stagione con un ottima prestazione. Ringrazio tutti la società tifosi ma sopratuutto il mio speciale ringraziamento va a tutti i miei ragazzi, un gruppo fantastico. E’ stato un anno difficile per tanti problemi ma insieme a loro siamo andati oltre qualsiasi previsione, grazie ragazzi».



Atletico Canneto – Monte San Giovanni 3-1

2 Valzecchi, Maccioni

Fabio Bertini (presidente Atletico Canneto): «Siamo felicissimi, il secondo posto ci darà possibilità di fare la Prima il prossimo anno. Era questo l’obiettivo che ci siamo dati, cercheremo anche il prossimo anno di proseguire l’iter di crescita della società e di fare una Prima al alti livelli. Dal prossimo anno ci impegneremo facendo partire anche il settore giovanile»



Rufinese – Piazza Tevere 1-0

Bianchetti (R)

Antonello Natali (presidente Rufinese): «A chiusura del campionato un grande ringraziamento ai ragazzi, al mister Inches ed ai dirigenti per l’impegno profuso durante questa stagione. Un campionato impegnativo per noi che venivamo da stagioni problematiche. Un cenno devo però farlo sulla regolarità del campionato, abbiamo assistito a partite con squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere alquanto discutibili. Ogni società deve schierare sempre la formazione migliore, e questo non è stato fatto. A chi non lo ha fatto auguro di non dover mai dipendere dalla correttezza sportiva di altre squadre per raggiungere i propri obiettivi. A noi non ha regalato niente nessuno».

Cristian Scossa (dirigente Piazza Tevere): «Poco da commentare. O meglio, non voglio commentare a livello calcistico oggi, livello alle quale non rimproveriamo nulla ai ragazzi. In una partita indirizzata dall’inizio alla fine. Chiederemo alla lega di non mandare più ad arbitrare gente che rovina le partite e fa incattivire tutti i ragazzi in campo. Oltraggioso. Si chiede sempre alle società di aiutare gli arbitri. Anche quando ti fanno le multe perché non gli mostri la richiesta di forza pubblica, quando, invece, è stata allegata ai documenti dei giocatori. Comprendiamo tutto. Aiutiamo in tutto. E sopportiamo tutto; errori di fischio, gol annullati, gol convalidati con una mano del portiere gonfia, tutto! Siamo in seconda categoria e ci sta tutto. Ma non si tollerano le prese in giro da parte di chi dovrebbe fare della sportività il suo cavallo di battaglia. Il fare strafottente ed i contentini di personaggi che, ahimè, sono sempre già noti. Basta. Per favore. Altrimenti non riusciremo a riportare i ragazzi in campo, impresa già difficile ai giorni d’oggi. Chiudo ringraziando tutti per questa stagione».



Santa Susanna – Cittareale 2-0

Colarieti, Zapparella (S)

Massimo Peverato (presidente Santa Susanna): «Annata particolare, la squadra si è indebolita rispetto allo scorso anno. Siamo partiti male, un pessimo girone di andata, meglio nel girone di ritorno. Reputo giusta la retrocessione, non mi appello a nessun alibi anche se un pizzico di sfortuna c’è stata. Cercheremo di fare una buona Terza rifondando, senza chiedere ripescaggio in Seconda, ma questo è tutto in divenire. Valuteremo il da farsi nei prossimi giorni».



CLASSIFICA

Amatrice 65 (promosso in I categoria)

Atletico Canneto 64

4 Strade Sacro Cuore 63

Brictense 47

Cagis Castelnuovo 44

Piazza Tevere 39

Poggio San Lorenzo 37

Pro Calcio Cittaducale e Equicola 34

Monte San Giovanni e Quintilianum 29

Cittareale 26

Atletico Sabina 24 (spareggio)

Rufinese 24 (spareggio)

Santa Susanna 21 (retrocesso)

