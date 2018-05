di Mattia Esposito

RIETI - Negli ultimi novanta minuti del campionato di Seconda categoria, girone C, arrivano anche i verdetti che mancavano. Il Santa Susanna, nonostante la vittoria interna contro il Cittareale, retrocede in terza, mentre sarà spareggio tra Atletico Sabina e Rufinese, entrambe vittoriose, per decidere chi tra le due riuscirà a guadagnarsi la permanenza nella categoria. Si prende il secondo posto finale l’Atletico Canneto, che batte davanti al suo pubblico il Monte San Giovanni, con il 4 Strade Sacro Cuore che quindi chiude al terzo posto. Non disputata per mancata presentazione della squadra ospite la sfida tra Brictense e Quintilianum, mentre il Cagis rifila cinque gol al Poggio San Lorenzo.



RISULTATI E MARCATORI, GIRONE C, ULTIMA GIORNATA



Atletico Sabina – Amatrice 2-1

Vallone, Donati (A)



Brictense – Quintilianum

Non disputata per mancata presentazione squadra ospite



Pro Calcio Cittaducale – Equicola 2-1

Ranalli, Faraglia (P)



Cagis Castelnuovo – Poggio San Lorenzo 5-0

Caprioli, Ricci, Facchini, Schiavetti, Giuliani (C)



Atletico Canneto – Monte San Giovanni 3-1



Rufinese – Piazza Tevere 1-0

Bianchetti (R)



Santa Susanna – Cittareale 2-0

Colarieti, Zapparella (S)



CLASSIFICA

Amatrice 65 (promosso in I Categoria)

Atletico Canneto 64

4 Strade Sacro Cuore 63

Brictense 47

Cagis Castelnuovo 44

Piazza Tevere 39

Poggio San Lorenzo 37

Pro Calcio Cittaducale e Equicola 34

Monte San Giovanni e Quintilianum 29

Cittareale 26

Atletico Sabina 24 (spareggio)

Rufinese 24 (spareggio)

Santa Susanna 21 (retrocesso)

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45



