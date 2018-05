di Mattia Esposito

RIETI - Ultima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone C. In questi ultimi novanta minuti, con Amatrice già certo della promozione, si conoscerà la squadra che chiuderà al secondo posto ma soprattutto chi tra Atletico Sabina, Rufinese e Santa Susanna potrà giocare ancora in Seconda. In caso di vittoria contro il Monte San Giovanni l’Atletico Canneto chiuderebbe al secondo posto, scavalcando il Strade Sacro Cuore, che osserva il suo turno di riposo.



L’Atletico Sabina, una delle squadre in lotta per la salvezza ospita l’Amatrice, mentre il Quintilianum va sul campo della Brictense. Ci si attende equilibrio nella sfida tra Cagis Castelnuovo e Poggio San Lorenzo, in una partita che però non mette in palio nulla oltre che gli ultimi tre punti della stagione. Stesso discorso per Pro Calcio Cittaducale ed Equicola, mentre la Rufinese ha bisogno dei tre punti contro il Piazza Tevere. Il Santa Susanna è invece obbligato a vincere contro il Cittareale.



Il regolamento dice che saranno due le squadre a retrocedere e attualmente Rufinese e Atletico Sabina sono appaiate al penultimo posto a quota 21 mentre il Santa Susanna chiude la classifica con 18 punti. Se il Santa Susanna non dovesse vincere sarebbe sicuramente retrocesso, e se le altre due dovessero invece chiudere a pari punti ci sarebbe uno spareggio con la perdente che andrà in Terza. In caso invece di arrivo a pari punti a 3 squadre la discriminante sarà la classica classifica avulsa, con la migliore che si garantirà la permanenza e le altre due che invece saranno condannate alla retrocessione.



PROGRAMMA GARE E ARBITRI, XV RITORNO, GIRONE C

Atletico Sabina – Amatrice (Borgo Nuovo di Tarano, oggi alle 15, arbitro Meucci di Tivoli)

Pro Calcio Cittaducale – Equicola (oggi alle 15, arbitro Imbimbo di Tivoli)

Brictense – Quintilianum (Montelibretti, domani alle 11, arbitro Cavallo di Roma1)

Cagis Castelnuovo – Poggio San Lorenzo (Castelnuovo di Farfa, domani alle 11, arbitro Pierotti di Roma1)

Atletico Canneto – Monte San Giovanni (domani alle 16.30, arbitro A.Santilli di Rieti)

Rufinese – Piazza Tevere (Santa Rufina, domani 16.30, arbitro Bezzi di Roma1)

Santa Susanna- Cittareale (Pie di Colle, domani 16.30, arbitro Magli di Ciampino)



CLASSIFICA

Amatrice 65

4 Strade Sacro Cuore 63

Atletico Canneto 61

Brictense 47

Cagis Castelnuovo 41

Piazza Tevere 39

Poggio San Lorenzo 37

Equicola 34

Pro Calcio Cittaducale 31

Monte San Giovani e Quintilianum 29

Cittareale 26

Atletico Sabina e Rufinese 21

Santa Susanna 18

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA