RIETI - Amatrice in Prima categoria, lotta per il secondo posto, Cittareale salvo e poi una lotta salvezza tutta da vivere nell’ultima giornata. Sono questi i verdetti della penultima del campionato di Seconda Cateogoria, girone C, che come detto lascia ancora tutto aperto in ottica salvezza. In fondo alla classifica c’è sempre il Santa Susanna, che ieri ha strappato un punto, in lotta ci sono anche Atletico Sabina e Rufinese, che ha osservato in questa giornata il suo turno di riposo. Turno di riposo che invece dovrà affrontare il 4 Strade proprio nell’ultima giornata, con il Canneto che potrebbe scavalcarlo al secondo posto in classifica.





COMMENTI, GIRONE C, XXIX DI RITORNO



Amatrice – Cagis Castelnuovo 2-2

2 Ciogli (A), Carconi, Ricci (C)

Romeo Bucci (allenatore Amatrice): «Stagione straordinaria con un gruppo straordinario che ha sempre avuto come obiettivo la vittoria del campionato, nonostante fossimo neopromossi. È stata una forte emozione tornare ad Amatrice dopo due anni di enormi sacrifici da parte di tutti. Dedico questa vittoria alle vittime del sisma»



Cittareale – Atletico Sabina 4-0

2 Miguel,Tolli, Sgambati (C)

Giovanni Masci (allenatore Cittareale): «Tre punti che servivano per la salvezza, i ragazzi sono stati bravissimi, in campo c’eravamo solo noi. Onore comunque all’Atletico e spero di salvi».

Federico Paparozzi (dirigente Atletico Sabina): «Nella partita che poteva darci la salvezza ci siamo dimenticati di giocare a pallone, come la neve che si scioglie al sole al primo gol, è seguito in rapida successione il secondo. Nella ripresa è andato in scena l’atto secondo subendo le ulteriori 2 reti».



Equicola – 4 Strade Sacro Cuore 1-2

De Santis (E), 2 Rossi (Q)

Antonio Onofri (dirigente 4 Strade Sacro Cuore): «Al di là della vittoria dell’Amatrice, alla quale come società facciamo i complimenti, voglio sottolineare la stagione straordinaria della nostra squadra che ha dato tutto, un gruppo di persone serie e che sacrificano tempo a famiglia ed impegni per venirsi ad allenare e giocare».



Monte San Giovanni –Pro Calcio Cittaducale 3-0

Angelucci, Felicioni, Paris (M)

Valerio De Angelis (giocatore Monte San Giovanni): «Partita tranquilla, considerando che le due squadre non avevano più nulla da chiedere al campionato. Clima sereno e partita corretta, tutte le persone in campo si sono godute una giornata di sano calcio. Nell’ultima in casa abbiamo avuto qualche motivazione in più, avendo quasi sempre il pallino del gioco in mano, vittoria meritata».



Quintilianum – Atletico Canneto 0-1

Valzecchi (A)

Fabio Bertini (presidente Atletico Canneto): «Abbiamo giocato una buona partita, sbagliando diverse occasioni. Risultato non largo ma contemporaneamente mai in discussione. Ci giochiamo il secondo posto nell’ultima partita contro il Monte San Giovanni».



Piazza Tevere – Santa Susanna 1-1

Sebastiani (P), Keita (S)

Cristian Scossa (dirigente Piazza Tevere): «Una buona gara corale per noi, peccato non aver portato a casa l’ intera posta. Quando sbagli tanto, tra cui un rigore, credo che ci possa stare che finisca in parità. Ci abbiamo provato in tutti i modi dopo il loro vantaggio, ma non siamo riusciti a capitalizzare il gioco. Peccato davvero, però complimenti ai ragazzi che hanno dato il massimo»

Massimo Peverato (presidente Santa Susanna): «Siamo passati in vantaggio nel primo tempo, giocando meglio. Nella ripresa ci siamo chiusi e loro hanno trovato il pareggio. Dopo il pareggio abbiamo avuto altre occasioni e se non fai gol non vinci. Una nota anche sull’arbitraggio scadente, è altrettanto vero che però se non fai gol non bisogna prendersela troppo con gli arbitri».



Poggio San Lorenzo – Brictense 2-2

Di Filippo, Paoletti (P)



CLASSIFICA

Amatrice 65

4 Strade Sacro Cuore 63

Atletico Canneto 61

Brictense 47

Cagis Castelnuovo 41

Piazza Tevere 39

Poggio San Lorenzo 37

Equicola 34

Pro Calcio Cittaducale 31

Monte San Giovanni e Quintilianum 29

Cittareale 26

Atletico Sabina e Rufinese 21

Santa Susanna 18



PROSSIMO TURNO, XXX GIORNATA

Atletico Canneto – Monte San Giovanni

Atletico Sabina – Amatrice

Brictense – Quintilianum

Cagis Castelnuovo – Poggio San Lorenzo

Pro Calcio Cittaducale – Equicola

Rufinese – Piazza Tevere

Santa Susanna – Cittareale

Riposa: 4 Strade Sacro Cuore



COMMENTI, GIRONE B, XXVI GIORNATA



Stimigliano – Barbarano Romano 2-1

2 Borgucci (S)

Massimo Favetta (allenatore Stimigliano): «Abbiamo chiuso la stagione in bellezza battendo il Barbarano per 2 a 1, al termine di una partita combattuta . Le reti tutte nel primo tempo . Siamo andati in vantaggio con gol di Alessandro Borgucci e abbiamo subito il pareggio sugli sviluppi di calcio d angolo .prima del 45' ancora Borgucci ha trovato il 2 a 1 definitivo».



CLASSIFICA

Manziana 61

Castel Sant’Elia 59

Civita Castellana 53

Cesano 44

Soratte 41

Barbarano Romano e Sacrofano 33

Polisportiva Oriolo 31

Calcio Sutri e Stimigliano 29

Città DI Manziana 26

Vis Bracciano 22

Vejanese 20

Tre Croci 17

