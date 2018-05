di Mattia Esposito

RIETI - Penultima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone C, che ci consegna ancora una lotta salvezza infuocata dopo che ieri è arrivata la matematica promozione dell’Amatrice. Il 4 Strade però continua a macinare punti e non molla la seconda posizione, anche se nell’ultima giornata osserverà il turno di riposo e potrebbe essere scavalcato al secondo posto dall’Atletico Canneto, che invece sarà in campo. L’ultima giornata sarà anche utile per delineare quello che accadrà nelle zone basse: con la vittoria contro l’Atletico Sabina il Cittareale ha brindato alla salvezza, e proprio l’Atletico Sabina insieme a Riufinese e Santa Susanna rimangono in bilico per la permanenza in seconda. Il Santa Susanna oggi ha ottenuto un punto contro il Piazza Tevere, mentre la Rufinese ha osservato il suo turno di riposo. Nell’ultima giornata l’Atletico Sabina è attesa dalla sfida interna contro Amatrice, il Santa Susanna riceve Cittareale mentre la Rufinese ospiterà il Piazza Tevere. Nel girone B lo Stimigliano torna al successo, grazie al 2-1 casalingo contro il Barbarano Romano.



RISULTATI E MARCATORI, GIRONE C, XXIX GIORNATA



Amatrice – Cagis Castelnuovo 2-2

2 Ciogli (A), Carconi, Ricci (C)



Cittareale – Atletico Sabina 4-0

2 Miguel,Tolli, Sgambati (C)



Equicola – 4 Strade Sacro Cuore 1-2

De Santis (E), 2 Rossi (Q)



Monte San Giovanni –Pro Calcio Cittaducale 3-0

Angelucci, Felicioni, Paris (M)



Quintilianum – Atletico Canneto 0-1

Valzecchi (A)



Piazza Tevere – Santa Susanna 1-1

Sebastiani (P)



Poggio San Lorenzo – Brictense 2-2

Di Filippo, Paoletti (P)



CLASSIFICA

Amatrice 65

4 Strade Sacro Cuore 63

Atletico Canneto 61

Brictense 47

Cagis Castelnuovo 41

Piazza Tevere 39

Poggio San Lorenzo 37

Equicola 34

Pro Calcio Cittaducale 31

Monte San Giovanni e Quintilianum 29

Cittareale 26

Atletico Sabina e Rufinese 21

Santa Susanna 18



PROSSIMO TURNO, XXX GIORNATA

Atletico Canneto – Monte San Giovanni

Atletico Sabina – Amatrice

Brictense – Quintilianum

Cagis Castelnuovo – Poggio San Lorenzo

Pro Calcio Cittaducale – Equicola

Rufinese – Piazza Tevere

Santa Susanna – Cittareale

Riposa: 4 Strade Sacro Cuore



GIRONE B, XXVI GIORNATA

Stimigliano – Barbarano Romano 2-1



CLASSIFICA

Manziana 61

Castel Sant’Elia 59

Civita Castellana 53

Cesano 44

Soratte 41

Barbarano Romano e Sacrofano 33

Polisportiva Oriolo 31

Calcio Sutri e Stimigliano 29

Città DI Manziana 26

Vis Bracciano 22

Vejanese 20

Tre Croci 17

Domenica 13 Maggio 2018



