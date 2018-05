di Mattia Esposito

RIETI - Giornata numero 29 del campionato di Seconda Categoria, girone C, quella che potrebbe essere decisiva per sapere se Amatrice sarà promosso in Prima Categoria. I ragazzi di Bucci, a cui basta un punto per festeggiare seconda promozione in due anni, sono attesi da un sabato dal sapore speciale, visto che, dopo tantissimo tempo, torneranno oggi a giocare proprio ad Amatrice, altro segnale importante di rinascita. Tagliato fuori dai giochi invece il 4 Strade Sacro Cuore, che deve ancora affrontare il suo turno di riposo. Detto dell’impegno dell’Amatrice, che ospita il Cagis, il Canneto sarà di scena sul campo del Quintilianum, mentre il 4 Strade affronta sempre in trasferta l’Equicola. Continua la lotta serrata anche in zona salvezza: importante sfida tra Cittareale e Atletico Sabina, il Santa Susanna affronta il Piazza Tevere in trasferta , mentre la Rufinese osserva il suo turno di riposo. Praticamente ininfluente ai fini della classifica il match tra Monte San Giovanni e Pro Calcio Cittaducale. Nel girone B lo Stimigliano ospita il Barbarano Romano.



PROGRAMMA GARE, XIV DI RITORNO

Amatrice – Cagis Castelnuovo (oggi, ore 16.30. Arbitro Menicacci di Viterbo)

Cittareale – Atletico Sabina (domani, ore 11. Arbitro Urzì di Roma1)

Equicola – 4 Strade Sacro Cuore (domani, ore 16.30. Arbitro Scelfo di Rieti)

Monte San Giovanni – Pro Calcio Cittaducale (domani, ore 16.30. Arbitro Oddo di Viterbo)

Piazza Tevere – Santa Susanna (domani, ore 16.30. Arbitro Imbimbo di Tivoli)

Poggio San Lorenzo – Brictense (domani, ore 16.30. Arbitro Mainella di Roma1)

Polisportiva Quintilianum –Atletico Canneto (domani, ore 16.30. Arbitro Bertini di Rieti)

Riposa: Rufinese



CLASSIFICA

Amatrice 64

4 Strade Sacro Cuore 60

Atletico Canneto 58

Brictense 46

Cagis Castelnuovo 40

Piazza Tevere 38

Poggio San Lorenzo 36

Equicola 34

Pro Calcio Cittaducale 31

Polisportiva Quintilianum 29

Monte San Giovanni 26

Cittareale 23

Atletico Sabina e Rufinese 21

Santa Susanna 17





GIRONE B, XIII DI RITORNO



Stimigliano – Barbarano Romano (oggi, ore 16.30. Arbitro Cornel Pal di Roma1)



CLASSIFICA

Manziana 58

Castel Sant’Elia 56

Civita Castellana 50

Cesano 44

Soratte 41

Barbarano Romano 33

Oriolo 31

Sacrofano 30

Calcio Sutri 29

Stimigliano 26

Città Di Manziana 23

Vejanese 20

Vis Bracciano 19

Tre Croci 17

