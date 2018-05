di Mattia Esposito

RIETI - Due giornate al termine del campionato di Seconda Categoria e primi verdetti. Il 4 Strade deve rinunciare alla lotta per la promozione diretta visto il pareggio contro il Monte San Giovanni ed il contemporaneo successo dell’Amatrice sul campo della Brictense. Proprio il 4 Strade infatti dovrà riposare in una delle due giornate rimaste e matematicamente non può più agguantare l’Amatrice. Proprio la matematica non condanna, sempre in ottica primo posto, l’Atletico Canneto, che però deve sperare che l’Amatrice perda tutte le gare che gli sono rimaste da giocare. Successo importante per il Piazza Tevere sul campo dell’Atletico Sabina, pareggio invece tra Pro Calcio Cittaducale e Quintilianum. Larga vittoria del Cagis Castelnuovo che rifila cinque gol al Cittareale, pareggio nello scontro salvezza tra Santa Susanna e Rufinese. Nel girone B invece lo Stimigliano va ko 2-0 contro il Vis Bracciano.



COMMENTI, GIRONE C, XIII RITORNO



Brictense – Amatrice 0-1

Pica (A)

Romeo Bucci (allenatore Amatrice): «Risultato frutto di una prestazione caratterizzata da tanta concentrazione e determinazione. Sapevamo di dover affrontare una squadra fatta di ottime individualità che soprattutto in casa ha offerto prestazioni maiuscole. Adesso manca poco, ma qualcosa, anche poco, manca».



Atletico Sabina – Piazza Tevere 1-3

Mencarelli (A), Miniucchi, Fenici, Patacchiola (P)

Federico Paparozzi (dirigente Atletico Sabina): «Siamo partiti bene nonostante le difficoltà che abbiamo per motivi “extra” campo, andando in vantaggio i primi minuti di gioco e sfiorando in più occasioni il raddoppio. Poi un black out ci causa due gol presi in pochi minuti. Nella ripresa spingiamo per trovare il pareggio ma il gol subito ci taglia le gambe».

Cristian Scossa (dirigente Piazza Tevere): «Partita sbloccata in avvio da un destro fuori area avversario che il nostro portiere non vede neanche partire. Uno a zero per i padroni di casa che sembrano agguerriti e determinati per portare a casa la vittoria. Ma la loro verve calcistica si ferma dopo il vantaggio, noi iniziamo a prendere campo e troviamo il pareggio dopo dieci minuti, nenche il gol del sorpasso prima della fine del primo tempo. Nel secondo ricominciamo dove avevamo lasciato, colpiamo due legni ma loro vanno vicini al pareggio in un paio di occasioni prima di chiuderla col gol del 3 a 1 per poi amministrare fino alla fine. Un bel match, abbiamo l’obiettivo di portare a casa tutti i punti rimasti fino alla fine del campionato non lasciando nulla al caso».



Pro Calcio Cittaducale – Quintilianum 1-1

Pirri (P), Angelucci (Q)

Fabio Matteucci (allenatore Quintilianum): «Classica partita da fine campionato, loro in vantaggio nel primo tempo, pareggio su calcio di rigore a circa cinque dalla fine. Risultato tutto sommato corretto».



4 Strade Sacro Cuore – Monte San Giovanni 3-3

Onesti, Rossi, Cantonetti (4S), G.Mei, Yahya e Felicioni (Msg)

Emiliano Mastroiaco (allenatore 4 Strade Sacro Cuore): «Partita giocata con il consueto impegno e generosità da parte della nostra squadra. Purtroppo questa volta il risultato, per mille motivi, non è quello sperato».



Cagis Castelnuovo – Cittareale 5-2

2 De Angelis, Ricci, Wolde, Giuliani (CC), Tolli, Miguel (C)

Massimo Ruscito (allenatore Cagis Castelnuovo): «Bella partita da parte di tutti, complimenti ai ragazzi».



Atletico Canneto – Poggio San Lorenzo 1-0

Valzecchi (A)

Angelo Aureli (dirigente Poggio San Lorenzo): «Partita vinta di misura dal Canneto grazie ad un colpo di testa. Non abbiamo mai praticamente sofferto, partita ruvida ma non cattiva, in generale comunque non tantissime occasioni da gol».



Santa Susanna – Rufinese 3-3

2 Colarieti, Marchioni (S) Colantoni, Bianchetti, Kanyi (R)

Massimo Peverato (presidente Santa Susanna): «Partita carica di tensione, arbitro non all’altezza. Loro hanno trovato il pareggio in pieno recupero con un gol di mano non visto. Partita nella quale abbiamo creato diverse occasioni, ma se non fai gol le partite non le vinci».

Antonello Natali (presidente Rufinese): «Risultato importantissimo in chiave salvezza, con il pareggio raggiunto allo scadere con grande determinazione da parte dei nostri ragazzi. Ancora una volta però non posso non parlare della direzione arbitrale assolutamente inadeguata alla posta in palio. Gli errori del direttore di gara hanno penalizzato entrambe le squadre rendendo la partita nervosa. Per la prima volta in campionato possiamo lamentare la mancata concessione di ben quattro calci di rigore, e non sto esagerando. Chiediamo ai designatori maggiore attenzione»



CLASSIFICA

Amatrice 64

4 Strade Sacro Cuore 60

Atletico Canneto 58

Brictense 46

Cagis Castelnuovo 40

Piazza Tevere 38

Poggio San Lorenzo 36

Equicola 34

Pro Calcio Cittaducale 31

Quintilianum 29

Monte San Giovanni 26

Cittareale 23

Atletico Sabina e Rufinese 21

Santa Susanna 17



GIRONE B, XXV GIORNATA

Vis Bracciano – Stimigliano 2-0

Massimo Favetta (allenatore Stimigliano): «Abbiamo perso meritatamente contro una squadra in lotta per la salvezza, subendo un gol per tempo. Noi invece non siamo mai stati in grado di essere pericolosi».



CLASSIFICA

Manziana 58

Castel Sant’Elia 56

Civita Castellana 50

Cesano 44

Soratte 41

Barbarano Romano 33

Oriolo 31

Sporting Sacrofano 30

Calcio Sutri 29

Stimigliano 26

Città Di Manziana 23

Vejanese 20

Vis Bracciano 19

Tre Croci 17

Luned├Č 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



