di Mattia Esposito

RIETI - Nella ventottesima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone C, arrivano il primo verdetto. Il 4 Strade Sacro Cuore è tagliato fuori dalla corsa al primo posto, visto il pareggio casalingo di ieri contro il Monte San Giovanni e la vittoria oggi di Amatrice. Matematicamente ancora in corsa l’Atletico Canneto, che ha due partite da giocare, mentre il 4 Strade solamente una, visto che deve osservare il suo turno di riposo. Ad Amatrice basterà un punto nella prossima partita per avere la matematica certezza del passaggio in Prima Categoria. Nelle altre partite il Piazza Tevere ha battuto 3-1 in trasferta l’Atletico Sabina, pareggio tra Pro Calcio Cittaducale e Quinitilianum, netta vittoria per il Cagis Castelnuovo in casa contro il Cittareale. Pareggio che non muove molto in zona salvezza tra Santa Susanna e Rufinese. Nel girone B invece Stimigliano sconfitto 2-0 dal Vis Bracciano.



RISULTATI E MARCATORI, GIRONE C, XXVIII GIORNATA



Brictense – Amatrice 0-1

Pica (A)



Atletico Sabina – Piazza Tevere 1-3

Mencarelli (A), Miniucchi, Fenici, Patacchiola (P)



Pro Calcio Cittaducale – Quintilianum 1-1

Pirri (P), Angelucci (Q)



4 Strade Sacro Cuore – Monte San Giovanni 3-3



Cagis Castelnuovo – Cittareale 5-2

2 De Angelis, Ricci, Wolde, Giuliani (CC), Tolli, Miguel (C)



Atletico Canneto – Poggio San Lorenzo 1-0

Valzecchi (A)



Santa Susanna – Rufinese 3-3

Colantoni, Bianchetti, Kanyi (R)



CLASSIFICA

Amatrice 64

4 Strade Sacro Cuore 60

Atletico Canneto 58

Brictense 46

Cagis Castelnuovo 40

Piazza Tevere 38

Poggio San Lorenzo 36

Equicola 34

Pro Calcio Cittaducale 31

Quintilianum 29

Monte San Giovanni 26

Cittareale 23

Atletico Sabina e Rufinese 21

Santa Susanna 17



GIRONE B, XXV GIORNATA



Vis Bracciano – Stimigliano 2-0



CLASSIFICA

Manziana 58

Castel Sant’Elia 56

Civita Castellana 50

Cesano 44

Soratte 41

Barbarano Romano 33

Oriolo 31

Sporting Sacrofano 30

Calcio Sutri 29

Stimigliano 26

Città Di Manziana 23

Vejanese 20

Vis Bracciano 19

Tre Croci 17

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA