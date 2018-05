di Mattia Esposito

RIETI - Tre giornate rimaste al termine del campionato di Seconda categoria, girone C. Tre partite che ci daranno risposte definitive sia nella corsa alla promozione diretta, sia in chiave salvezza. Amatrice resta in testa con due punti di margine sul 4 Strade e in attesa di capire cosa accadrà in merito alla partita contro il Poggio San Lorenzo e con il 4 Strade che deve ancora osservare il suo turno di riposo. In questa ventottesima giornata proprio l’Amatrice sarà impegnata sul campo della Brictense, mentre il 4 Strade Sacro Cuore riceve il Monte San Giovanni. La scorsa settimana abbiamo raccontato del bel gesto di fair play nella sfida tra Monte San Giovanni ed Equicola, e negli ultimi giorni sono emersi anche altri dettagli sulla partita. Non solo l’Equicola che ha restituito il gol al Monte San Giovanni, ma biancoazzurri stessi che prima della gara avevano deciso di aspettare la formazione ospite nonostante il ritardo, rinunciando a prendere i tre punti “a tavolino”. Insomma, una gara che ha fatto registrare diversi episodi positivi, meritevoli di essere raccontati.



Al terzo posto in classifica c’è l’Atletico Canneto che riceve il Poggio San Lorenzo, mentre l’Atletico Sabina cerca punti salvezza in casa contro un Piazza Tevere in scia positiva. Dopo due successi consecutivi il Cittareale ha ripreso ossigeno e ora si prepara ad affrontare la difficile trasferta contro il Cagis Castelnuovo. Equilibrio atteso anche nel match tra Pro Calcio Cittaducale e Quintilianum, decisiva in ottica salvezza invece la sfida tra Santa Susanna e Rufinese, che a questo punto della stagione può essere considerato un vero e proprio spareggio. Nel girone B uno Stimigliano senza particolari obiettivi da raggiungere va in trasferta sul campo del Vis Bracciano.



PROGRAMMA GARE E ARBITRI, GIRONE C, XXVIII GIORNATA

Atletico Sabina – Piazza Tevere (oggi, ore 15. Arbitro Di Palma di Tivoli)

Pro Calcio Cittaducale – Polisportiva Quintilianum (oggi, ore 15. Arbitro Fiore di Roma1)

4 Strade Sacro Cuore – Monte San Giovanni (oggi, ore 16.30. Arbitro De Palma di Tivoli)

Brictense – Amatrice (domani, ore 11. Arbitro Torreti di Ostia Lido)

Cagis Castelnuovo – Cittareale (domani, ore 11. Arbitro Bezzi di Roma1)

Atletico Canneto – Poggio San Lorenzo (domani, ore 16.30. Arbitro Meucci di Tivoli)

Santa Susanna – Rufinese (domani, ore 16.30. Arbitro Lassandro di Roma2)

Riposa: Equicola



CLASSIFICA

Amatrice 61

4 Strade Sacro Cuore 59

Atletico Canneto 55

Brictense 46

Cagis Castelnuovo 37

Poggio San Lorenzo 36

Piazza Tevere 35

Equicola 34

Pro Calcio Cittaducale 30

Polisportiva Quintilianum 28

Monte San Giovanni 25

Cittareale 23

Atletico Sabina 21

Rufinese 20

Santa Susanna 16



GIRONE B, XXV GIORNTATA

Vis Bracciano – Stimigliano (domani, ore 16. Arbitro Lilla di Viterbo)



CLASSIFICA

Manziana 57

Castel Sant’Elia 55

Civita Castellana 49

Cesano 43

Soratte 38

Barbarano Romano 33

Sacrofano 30

Oriolo e Calcio Sutri 28

Stimigliano 26

Città Di Manziana 20

Vejanese 19

Tre Croci 17

Vis Bracciano 16

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA