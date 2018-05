di Mattia Esposito

RIETI - Si è giocata martedì scorso la gara di recupero della VI giornata di ritorno tra Cittareale e Quintilianum, importante in ottica salvezza per i padroni di casa. Proprio per il Cittareale è arrivato un successo pesantissimo per 4-1, griffato dalla doppietta di Miguel e dai gol di Pellegrini e Tolli. Tante le assenze invece per il Quintilianum, che con una rosa rimaneggiata non è riuscito a tornare al successo. Con i tre punti al Cittareale cambiano anche gli scenari della classifica, con i biancoverdi che salgono a quota 23 punti.



RISULTATO, MARCATORI E COMMENTI RECUPERO VI DI RITORNO



Cittareale – Quintilianum 4-1

2 Miguel, Pellegrini, Tolli (C), Serva (Q)

Giovanni Masci (allenatore Cittareale): «Primo tempo chiuso sul 2-0, loro avevano alcuni giocatori indisponibili. Dopo il doppio vantaggio la partita è stata più facile da gestire, tre punti importanti in ottica salvezza».

Fabio Matteucci (allenatore Quintilianum): «Purtroppo partita condizionata dai tanti indisponibili, ci siamo presentati in undici senza praticamente avere soluzioni in panchina».



CLASSIFICA

Amatrice 61

4 Strade Sacro Cuore 59

Atletico Canneto 55

Brictense 46

Cagis Castelnuovo 37

Poggio San Lorenzo 36

Piazza Tevere 35

Equicola 34

Pro Calcio Cittaducale 30

Quintilianum 28

Monte San Giovanni 25

Cittareale 23

Atletico Sabina 21

Rufinese 20

Santa Susanna 16

