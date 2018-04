di Mattia Esposito

RIETI - Un altro passo verso la promozione in Prima Categoria per l’Amatrice che vince 2-0 e tiene a distanza il 4 Strade, anch’esso vittorioso. Bene anche il Cittareale, capace di strappare tre punti importanti contro la Brictense in ottica salvezza. Pareggio all’insegna del fair play tra Monte San Giovanni ed Equicola, terminata 2-2. Stesso risultato tra Poggio San Lorenzo e Pro Calcio Cittaducale. All’Amatrice risponde il 4 Strade, che si impone 2-0 sul campo del Quintilianum, altro successo, sempre 2-0, per il Piazza Tevere. Un punto a testa e polemiche nello scontro salvezza tra Rufinese e Atletico Sabina. Domani si giocherà il recupero tra Cittareale e Quintilianum. Nel girone B lo Stimigliano strappa un buon pareggio in rimonta contro il Soratte



COMMENTI, GIRONE C, XII DI RITORNO



Amatrice – Atletico Canneto 2-0

Ciogli, Ciccalotti (A)

Giuseppe Monteforte (dirigente Amatrice): «Una vittoria importante ottenuta anche con il cuore e che ci avvicina di un altro passo al nostro obiettivo. Domenica prossima ci aspetta un’altra partita difficile sul campo della Brictense, ma dobbiamo compiere un altro passo».

Fabio Bertini (presidente Atletico Canneto): «Nel primo tempo partita condizionata dall’arbitro, che non ha espulso il loro portiere. Nella ripresa anche loro hanno avuto occasioni, ma la partita è condizionata dagli errori iniziali del direttore di gara, che ci ha anche negato un netto calcio di rigore».



Cittareale – Brictense 1-0

Masci (C)

Giovanni Masci (allenatore Cittareale): «Vittoria importante, finalmente ritroviamo il successo e tre punti fondamentali»



Monte San Giovanni – Equicola 2-2

De Angelis, Fabrizi (M)

Umberto Sestili (dirigente Monte San Giovanni): “Non riusciamo a trovare un successo che poteva darci la salvezza matematica. Il loro vantaggio nasce in maniera strana, perché un nostro giocatore, infortunato, lascia scorrere fuori il pallone. Sulla rimessa loro non lo restituiscono e passano in vantaggio. A quel punto il direttore di gara ed i giocatori in campo dimostrano grande fair play e ci fanno realizzare il gol del pareggio. Loro poi si portano in vantaggio e troviamo il pareggio con una grande conclusione di Fabrizi”



Quintilianum – 4 Strade Sacro Cuore 0-2

Liberali, Massimi (Q)

Fabio Matteucci (allenatore Quintilianum): «Una partita affrontata senza alcuni titolari, ai quali si è sommato l’infortunio di Polletti dopo dieci minuti. Nonostante questo non abbiamo assolutamente demeritato, il loro vantaggio è nato da una autorete, e da li per loro la strada è stata in discesa».



Piazza Tevere – Cagis Castelnuovo 2-0

Cervelli, Loreti (P)

Cristian Scossa (dirigente Piazza Tevere): «Una bella gara tra due squadre ben messe in campo. Noi abbiamo giocato molto bene il primo tempo, trovando 2 reti e sbagliandone altrettante, la compagine avversaria ha tentato di venir fuori nel secondo tempo creando qualche pericolo, ma abbiamo amministrato il vantaggio e portati a casa 3 punti importanti per il nostro percorso di crescita che si prefigge di arrivare più in alto possibile a fine campionato».



Poggio San Lorenzo – Pro Calcio Cittaducale 2-2

Ippoliti, Di Filippo (P), Monaco, Volpi (PC)

Angelo Aureli (dirigente, Poggio San Lorenzo): «Partita strana. Subito doppio svantaggio, dopo abbiamo aggiustato un po la squadra, trovando il pareggio. Loro si sono lamentati della direzione di gara, pareggio comunque giusto».



Rufinese – Atletico Sabina 1-1

Bianchetti (R), Mencarelli (A)

Antonello Natali (presidente Rufinese): «Abbiamo giocato contratti vista l’importanza della posta in palio. Sotto di un gol nel secondo tempo abbiamo aumentato il ritmo e la pressione. Ne viene fuori un pareggio che ci lascia agganciati al treno salvezza».

Federico Paparozzi (dirigente Atletico Sabina): «Difficile parlare di calcio, siamo molto arrabbiati per le decisioni arbitrali che hanno avuto un ruolo importante in questa partita. Il direttore di gara non è stato assolutamente all’altezza della situazione».



CLASSIFICA

Amatrice 61

4 Strade Sacro Cuore 59

Atletico Canneto 55

Brictense 49

Cagis Castelnuovo 37

Poggio San Lorenzo 36

Piazza Tevere 35

Equicola 34

Pro Calcio Cittaducale 30

Quintilianum 28

Monte San Giovanni 25

Atletico Sabina 21

Cittareale e Rufinese 20

Santa Susanna 16



GIRONE B, XXIV GIORNATA



Stimigliano – Soratte 1-1

Armagno (S)

Massimo Favetta (allenatore Stimigliano): «Bella partita disputata contro un’ottima squadra.Siamo andati sotto a metà del primo tempo e nella ripresa abbiamo pareggiato con un gol sul calcio di punizione di Armagno».



CLASSIFICA

Manziana 57

Castel Sant’Elia 55

Civita Castellana 49

Cesano 40

Soratte 38

Barbarano Romano 33

Sporting Sacrofano 30

Oriolo e Calcio Sutri 28

Stimigliano 26

Città Di Manziana 20

Vejanese 19

Tre Croci 17

Vis Bracciano 16

Luned├Č 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA