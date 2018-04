di Mattia Esposito

RIETI - La volata finale del campionato di Seconda Categoria, almeno nel girone C, è destinata a regalare ancora tante emozioni, con una classifica che potrebbe cambiare volto nelle gare di recupero rimaste e il “caso” della partita tra Poggio San Lorenzo ed Amatrice, che dovrà essere rigiocata. Nelle gare della venticinquesima giornata il Piazza Tevere è andato ad espugnare il campo della Brictense, mentre il Cagis ha rifilato un poker alla Rufinese. Quattro gol contro il Cittareale consentono all’Atletico Canneto di confermarsi al terzo posto, mentre l’Atletico Sabina fa suo lo scontro salvezza contro il Santa Susanna con un netto 6-2. Tre punti anche per l’Equicola, che batte in rimonta il Quintilianum,



COMMENTI, GIRONE C, XXV GIORNATA



Brictense – Piazza Tevere 1-2

Colasanti, Cervelli (P)

Felice Patacchiola (dirigente Piazza Tevere): «Partita giocata alla pari per i primi 45 minuti con un paio di occasioni per parte. Al rientro dopo il primo tempo però abbiamo deciso che la partita dovevamo vincerla noi, infatti il goal di testa del capitano ed il goal di Matteo Cervelli, ma soprattutto il carattere dei ragazzi hanno vanificato l’unica occasione dei padroni di casa data dal dubbio calcio di rigore concesso. Siamo contenti della prestazione di tutti e dell’anima di questo gruppo che si è ricompattato per un finale di stagione che non esclude i primi posti della classifica».



Cagis Castelnuovo – Rufinese 4-1

2 Caprioli, Ricci, De Angelis (C), Mamadou (R)

Massimo Ruscito (allenatore Cagis Castelnuovo): «Partita mai in discussione, non era facile ma i ragazzi hanno risposto alla grande. Complimenti a tutti».

Antonello Natali (presidente Rufinese): «Partita sopra le righe dei padroni di casa, quasi a livello di intimidazione. Una di quelle situazioni che ti fanno venire il dubbio se sia o meno il caso di continuare ad impegnarti nel mondo del calcio. Bravi i miei ragazzi che non hanno reagito alle provocazioni. Ancora una volta devo lamentare l’inadeguatezza della direzione arbitrale».



Atletico Canneto – Cittareale 4-0

Valzecchi, Troiani, Bevilacqua, Splendori (A)

Giovanni Masci (allenatore Cittareale): «Siamo andati subito in doppio svantaggio, a quel punto non c’è stata più partita. Sul 2-0 abbiamo colpito un palo, il loro portiere ha fatto un paio di buoni interventi ma ormai la partita era andata»



Atletico Sabina – Santa Susanna 6-2

3 Policastro, Donati, Casali, Volpi (A), Mostarda, Micarelli (S)

Federico Paparozzi (dirigente Atletico Sabina): «Primi 10 minuti contratti, poi sblocchiamo la partita su rigore e poco dopo raddoppiamo. Rimaniamo in 10 alla mezz’ora ma riusciamo comunque a fare il terzo gol. Nel secondo tempo cerchiamo di amministrare anche se oltre a segnare altri 3 gol, abbassiamo la concentrazione subendo 2 gol così fino al 6-2. Il finale fa segnare anche un calcio di rigore parato dal nostro portiere sul 5-1».

Massimo Peverato (presidente Santa Susanna): «Brutta prestazione da parte nostra, prestazione mediocre da parte di tutti i giocatori. Nonostante la superiorità numerica nel primo tempo non siamo riusciti a ribaltare il risultato».



Equicola – Quintilianum 2-1

Tempesta, Fracassi (E), Polletti (Q)

Fabio Matteucci (allenatore Quintilianum): «Partita brutta da parte di entrambe le squadre, risultato deciso da errori arbitrali. Siamo passati in vantaggio nel primo tempo con Polletti, il loro pareggio è arrivato intorno al trentesimo con un calcio di rigore inesistente. Poi azioni da gol da entrambe le parti, a cinque minuti dalla fine loro trovano il gol vittoria con una carica non fischiata sul nostro portiere».



Pro Calcio Cittaducale – Amatrice 0-3

Ciogli, Piroli, Vitale (A)

Romeo Bucci : «Gara tosta, partita vera. Avevo chiesto una reazione dopo l’immeritata battuta d’arresto della scorsa domenica in casa. I miei ragazzi hanno messo tutto in campo e quando metti tutto fai la prestazione. Il risultato è figlio della prestazione. Testa a domenica».



4 Strade Sacro Cuore – Poggio San Lorenzo 2-1

De Massimi, Onofri (Q), Cantonetti (P)

Antonio Onofri (dirigente 4 Strade Sacro Cuore): «Così come all'andata gara complicata contro una formazione ben organizzata. Siamo riusciti comunque ad ottenere i tre punti pur avendo dalla nostra diverse defezioni».

Angelo Aureli (Poggio San Lorenzo): «Partita con qualche decisione dubbia da parte del direttore di gara, con il gol del vantaggio loro arrivato con una dubbia posizione di fuorigioco. Credo comunque che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto»



CLASSIFICA

Amatrice 58

4 Strade Sacro Cuore 56

Atletico Canneto 55

Brictense 46

Cagis Castelnuovo 37

Poggio San Lorenzo 35

Equicola 33

Piazza Tevere 32

Pro Calcio Cittaducale 29

Quintilianum28

Monte San Giovanni 24

Atletico Sabina 20

Rufinese 19

Cittareale 17

Santa Susanna 16

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA