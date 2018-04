di Mattia Esposito

RIETI - Si sono disputate oggi tutte le gare della venticinquesima giornata del girone C del campionato di Seconda Categoria, che hanno riservato ancora alcuni risultati a sorpresa. Il Piazza Tevere fa il colpaccio esterno a Montelibretti contro la Brictense, mentre il Cagis Castelnuovo fa poker in casa contro la Rufinese. Quattro gol anche per l’Atletico Canneto contro il Cittareale, anche se uno dei risultati più larghi di giornata è il 6-2 con il quale l’Atletico Sabina liquida il Santa Susanna, strappando tre punti importantissimi per la salvezza. Dopo due successi consecutivi il Quintilianum viene sconfitto 2-1 sul campo dell’Equicola, mentre Amatrice capolista e 4 Strade Sacro Cuore, entrambe vittoriose rispettivamente contro Pro Calcio Cittaducale e Poggio San Lorenzo mantengono le distanze invariate.



RISULTATI E MARCATORI, GIRONE C, XXVI GIORNATA



Brictense – Piazza Tevere 1-2

Colasanti, Cervelli (P)



Cagis Castelnuovo – Rufinese 4-1

2 Caprioli, Ricci, De Angelis (C)



Atletico Canneto – Cittareale 4-0

Valzecchi, Troiani, Bevilacqua, Splendori (A)



Atletico Sabina – Santa Susanna 6-2

3 Policastro, Donati, Casali, Volpi (A)



Equicola – Quintilianum 2-1

Tempesta, Fracassi (E), Polletti (Q)



Pro Calcio Cittaducale – Amatrice 0-3

Ciogli, Piroli, Vitale (A)



4 Strade Sacro Cuore – Poggio San Lorenzo 2-1

De Massimi, Onofri (Q), Cantonetti (P)



CLASSIFICA

Amatrice 61

4 Strade Sacro Cuore 56

Atletico Canneto 55

Brictense 46

Cagis Castelnuovo 37

Poggio San Lorenzo 35

Equicola 33

Piazza Tevere 32

Pro Calcio Cittaducale 29

Quintilianum28

Monte San Giovanni 24

Atletico Sabina 20

Rufinese 19

Cittareale 17

Santa Susanna 16

Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:25



