di Mattia Esposito

RIETI - Campionato riaperto. Il 4 Strade Sacro Cuore fa l’impresa, infliggendo la prima sconfitta stagionale ad Amatrice ed accorciando in classifica: decidono i gol di De Massimi e Grillo. Al terzo posto rimane l’Atletico Canneto, che batte 2-0 il Cittareale, pareggio a reti inviolate tra Cittareale e Pro Calcio Cittaducale, con i padroni di casa che non riescono a strappare tre punti importanti per la salvezza. Secondo successo consecutivo per il Quintilianum che batte in rimonta 2-1 il Monte San Giovanni. Un pareggio che muove poco la classifica anche per il Santa Susanna, che fa 1-1 contro il Cagis Castelnuovo. Vince invece il Poggio San Lorenzo, mentre la Rufinese passa prima in vantaggio e poi viene rimontata dalla Brictense, che si porta a casa i tre punti. Nel girone B lo Stimigliano cade sul campo della capolista Manziana, anche se i ragazzi di Favetta si sono già assicurati un finale di stagione tranquillo e lontano dalla zona pericolosa di classifica.



COMMENTI, GIRONE C, X DI RITORNO



Amatrice – 4 Strade Sacro Cuore 1-2

De Massimi, Grillo (Q)

Emiliano Mastroiaco (allenatore 4 Strade Sacro Cuore): «Prima di tutto voglio fare un grande in bocca al lupo a Marco Gentile, decisivo durante la partita e che ha riportato un brutto infortunio, per fortuna senza conseguenze gravi. Soddisfazione per la vittoria contro un’ottima squadra, motivo per noi di soddisfazione. Bello sottolineare, in occasione dell’infortunio, anche la vicinanza mostrata dai nostri avversari».



Cittareale-Pro Calcio Cittaducale 0-0

Giovanni Masci (allenatore Cittareale): «Primo tempo equilibrato, ad inizio ripresa siamo rimasti in dieci ma comunque abbiamo fallito diverse occasioni. Un po di rammarico per non aver raccolto i tre punti».

Fabio Monaco (vice allenatore Pro Calcio Cittaducale): «Partita senza tantissime emozioni, forse condizionata dal primo caldo stagionale».



Piazza Tevere-Atletico Canneto 0-2

Valzecchi, E.Ceccarelli (C)

Cristian Scossa (dirigente Piazza Tevere): «Una bella partita, in bilico per 90 minuti e sbloccata da un rigore quantomeno dubbio. Ce la stiamo giocando alla pari delle migliori per un finale Di stagione in crescendo che fa ben sperare per il futuro. Sul 2 a 0 abbiamo avute anche grosse occasioni per accorciare, non sfruttate però. Abbiamo giocato a calcio fino all'ultimo minuto. Voglio fare i Complimenti ai 22 ragazzi in campo perché in una partita combattuta e tesa sono riusciti comunque a gestirsi tutti bene e con rispetto. Cosa che ahimè non è successa sugli spalti. Sentire insultare i nostri giocatori ha fatto male. Piazza Tevere non è terra di nessuno, è terra nostra; se noi ci fossimo permessi comportamenti come quelli che abbiamo subiti ieri, in casa avversaria da ospiti, non l'avremmo raccontata. Ci vuole rispetto quando si è ospiti. Oltre questo, una gran bella partita di pallone da godersi ed è sempre difficile vedere di così verso il fine stagione».

Fabio Bertini (presidente Atletico Canneto): «Partita sottotono ma nel secondo tempo siamo venuti fuori ottenendo comunque una vittoria meritata».



Quintilianum-Monte San Giovanni 2-1

Angelucci, Petrongari (Q)

Fabio Matteucci (allenatore Quintilianum): «Primo tempo meglio loro di noi, nella ripresa abbiamo pareggiato dopo un minuto e poco dopo ci siamo portati in vantaggio con una azione di contropiede. Vittoria importante, anche se un pareggio tutto sommato ci poteva stare».



Santa Susanna-Cagis Castelnuovo 1-1

Marchioni (S), Carconi (C)

Massimo Peverato (presidente Santa Susanna): «Primo tempo meglio loro, che hanno trovato il vantaggio con Carconi, avendo anche qualche altra chance. Nella ripresa meglio noi, gol del pareggio e altre occasioni. Viste le occasioni avute da loro nel primo tempo e le nostre nella ripresa il pareggio ci sta, anche se speravo in una vittoria».



Poggio San Lorenzo-Equicola 2-0

De Angelis, Pennesi (P)

Angelo Aureli (dirigente Poggio San Lorenzo): «Partita corretta, ci siamo portati in vantaggio per poi raddoppiare su calcio di rigore. Loro hanno protestato per il rigore, che però sembrava esserci. Vittoria meritata da parte nostra, nel primo tempo abbiamo dominato, poi nella ripresa sono venuti fuori loro».



Rufinese-Brictense 1-3

Vieriu (R)

Antonello Natali (presidente Rufinese): «Dopo essere passati in vantaggio con un bel gol di Vieriu abbiamo subito il pareggio e poi siamo passati in svantaggio, subendo due gol da palla inattiva, un difetto che ci portiamo dietro dall’inizio del campionato. Una nota la merita l’arbitraggio veramente insufficiente. Per tutto il campionato non abbiamo commentato l’operato degli arbitri e vorremmo evitare di farlo fino alla fine».



CLASSIFICA

Amatrice 58

4 Strade Sacro Cuore 53

Atletico Canneto 52

Brictense 46

Poggio San Lorenzo 35

Cagis Castelnuovo 34

Poggio San Lorenzo 32

Equicola 30

Pro Calcio Cittaducale e Piazza Tevere 29

Quintilianum 28

Monte San Giovanni 24

Rufinese 19

Cittareale e Atletico Sabina 17

Santa Susanna 16



GIRONE B, XXIII GIORNATA

Manziana-Stimigliano 2-0



CLASSIFICA

Manziana 54

Castel Sant’Elia 52

Civita Castellana 43

Cesano e Soratte 37

Barbarano Romano 33

Oriolo e Sacrofano 30

Calcio Sutri 27

Stimigliano 25

Città di Manziana 20

Vejanese 19

Tre Croci 17

Vis Bracciano 13

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53



