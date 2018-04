di Mattia Esposito

RIETI - Il colpaccio che tiene aperto il campionato è arrivato. Il 4 Strade Sacro Cuore si impone 2-1 in trasferta contro Amatrice nel big match della venticinquesima giornata. Una vittoria che rimette tutto in discussione, anche se Amatrice rimane comunque in vetta solitaria, ha già effettuato il turno di riposo (cosa che invece il 4Strade dovrà fare all'ultima giornata) e in più c'è sempre in ballo il match con il Poggio San Lorenzo, la gara d'andata che è sotto la lente della Procura federale. Pareggio a reti inviolate tra Cittareale e Pro Calcio Cittaducale, mentre il Canneto rimane al terzo posto grazie al successo per 2-0 sul campo di Piazza Tevere. Secondo successo consecutivo per il Quintilianum, che batte 2-1 in rimonta il Monte San Giovanni. Pareggio per 1-1 tra Santa Susanna e Cagis Castlenuovo, mentre il Poggio San Lorenzo batte 2-0 Equicola. Nel girone B lo Stimigliano va ko 2-0 sul campo della capolista Manziana.



RISULTATI E MARCATORI, GIRONE C, XXV GIORNATA



Amatrice – Strade Sacro Cuore 1-2

De Massimi, Grillo (Q)



Cittareale – Pro Calcio Cittaducale 0-0



Piazza Tevere – Atletico Canneto 0-2



Quintilianum – Monte San Giovanni 2-1

Angelucci, Petrongari (Q)



Santa Susanna – Cagis Castelnuovo 1-1

Carconi (C)



Poggio San Lorenzo – Equicola 2-0

De Angelis, Pennesi (P)



Rufinese-Brictense 1-3



CLASSIFICA

Amatrice 58

4 Strade Sacro Cuore 53

Atletico Canneto 52

Brictense 46

Poggio San Lorenzo 35

Cagis Castelnuovo 34

Poggio San Lorenzo 32

Equicola 30

Pro Calcio Cittaducale e Piazza Tevere 29

Quintilianum 28

Monte San Giovanni 24

Rufinese 19

Cittareale e Atletico Sabina 17

Santa Susanna 16



GIRONE B, XXIII GIORNATA

Manziana – Stimigliano 2-0



CLASSIFICA

Manziana 54

Castel Sant’Elia 52

Civita Castellana 43

Cesano e Soratte 37

Barbarano Romano 33

Oriolo e Sacrofano 30

Calcio Sutri 27

Stimigliano 25

Città di Manziana 20

Vejanese 19

Tre Croci 17

Vis Bracciano 13

