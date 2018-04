di Mattia Esposito

RIETI - Rimane tutto invariato nelle posizioni di vertice del campionato di Seconda categoria. Le prime tre della classe vincono tutte e Amatrice si mantiene saldamente in vetta. Vince Amatrice dunque, ma vincono anche 4 Strade Sacro Cuore e Atletico Canneto. Anche in zona salvezza si muove poco, perché Rufinese, Cittareale, Santa Susanna e Atletico Sabina escono tutte sconfitte da questa nona di ritorno. I verdetti sono dunque rimandati, in un campionato destinato a regalare emozioni fino alla fine. Nel girone B pareggio a reti inviolate tra Stimigliano e Vejanese, che si dividono la posta in palio.



COMMENTI, GIRONE C, IX RITORNO



Pro Calcio Cittaducale – Piazza Tevere 0-2

2 G. Cervelli

Cristian Scossa (dirigente Piazza Tevere): «Una partita combattuta. Il primo tempo abbiamo avuto 2 grosse occasioni come anche gli avversari. Il secondo tempo è venuta fuori la troppa voglia di tornare a vincere e abbiamo giocato meglio conquistando la supremazia territoriale nel campo. Anche sull’uno a zero non abbiamo mai sofferto e con il raddoppio abbiamo chiuso il match. Bella partita contro un buon avversario».



Cagis Castelnuovo – Atletico Sabina 5-0

2 Ricci, De Angelis, Carconi, Dominici (C)

Massimo Ruscito (allenatore Cagis Castelnuovo): «La partita è stata chiusa nel primo tempo, terminato con in vantaggio di quattro gol. Complimenti a tutti i ragazzi».

Federico Paparozzi (dirigente Atletico Sabina): «Difficile commentare un risultato così negativo, arrivato per giunta quasi nel primo tempo, chiuso sul 4-0. Lavorare, lavorare e ancora lavorare a testa bassa e bocca chiusa: ora ci giochiamo la salvezza».



Brictense – Santa Susanna 4-1

Colarieti (S)

Massimo Peverato (presidente Santa Susanna): «Avevamo tantissimi indisponibili, loro hanno avuto altre occasioni oltre ai gol realizzati. Diciamo che il risultato rispecchia i valori in campo».



Monte San Giovanni – Poggio San Lorenzo 1-1

Felicioni (M), De Angelis (P)

Paolo Lucioli (presidente Poggio San Lorenzo): «Risultato giusto, noi abbiamo avuto un paio di occasioni nel primo tempo, nella ripresa anche loro una grande occasione, però ci manca un rigore quasi al termine del secondo tempo. Ribadisco comunque che il risultato è giusto».



Atletico Canneto – Rufinese 3-0

2 Valzecchi, Troiani (A)

Fabio Bertini (presidente Atletico Canneto): «Poco da dire, vittoria netta in una partita mai in discussione».



Equicola – Amatrice 1-2

2 Pica (A)

Romeo Bucci (allenatore Amatrice): «Sapevamo delle insidie di questa gara e degli stimoli che generiamo negli avversari in quanto siamo primi. Bene l’approccio, attenzione e determinazione ad alti livelli. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo secondo ed abbiamo portato a casa tre punti pesanti e meritati. Vedere a fine partita alcuni miei giocatori con le lacrime agli occhi testimonia quanto questi uomini credono tutti in questo progetto. Hanno tutti la maglia rossoblù tatuata addosso. Orgoglioso di essere il mister di questo gruppo straordinario».



4 Strade Sacro Cuore – Cittareale 4-3

2 Liberali, De Massimi, Paolucci (Q)

Walter Troiani (allenatore 4 Strade Sacro Cuore): «È stata una bella partita, con il primo tempo chiuso sul 2 a 0 per noi, il risultato poteva essere più ampio, il loro portiere ha effettuato un paio di parate miracolose. Nel secondo tempo siamo scesi di condizione e loro ne hanno approfittato per portarsi prima sul 2 a 1 e poi dopo il nostro terzo goal hanno pareggiato soli tre tiri nella nostra porta, di cui uno autogol. Sono comunque soddisfatto dei ragazzi. Ho riproposto ne secondo tempo Marco Gentile, proveniente dalla Juniores, che ha fatto un’ottima partita».



CLASSIFICA

Amatrice 58

4 Strade Sacro Cuore 50

Atletico Canneto 49

Brictense 43

Cagis Castelnuovo 33

Poggio San Lorenzo 32

Equicola 30

Piazza Tevere 29

Pro Calcio Cittaducale 28

Quintilianum 25

Monte San Giovanni 24

Rufinese 19

Atletico Sabina 17

Cittareale 16

Santa Susanna 15



GIRONE B, IX RITORNO



Stimigliano – Vejanese 0-0

Massimo Favetta (allenatore Stimigliano): «Abbiamo disputato una buona partita contro una squadra messa bene in campo che soprattutto nel primo tempo ci ha creato difficoltà. Nella ripresa siamo riusciti a creare più di una situazione pericolosa e, oltre a colpire una traversa, avevamo trovato anche il gol annullato per un fuorigioco almeno dubbio. Ringrazio i ragazzi per l’impegno che hanno messo nonostante varie defezioni».



CLASSIFICA

Manziana 51

Castel Sant’Elia 49

Civita Castellana 43

Cesano 37

Soratte 36

Barbarano Romano e Sacrofano 30

Oriolo e Sutri 27

Stimigliano 25

Vejanese e Città Di Manziana 19

Tre Croci 14

Vis Bracciano 10

