di Mattia Esposito

RIETI - Chiusa la nona di ritorno del campionato di Seconda Categoria. Nel girone C rimane praticamente tutto invariato, visto che le prime tre vincono tutte tenendo inalterati i distacchi. Al primo posto resta Amatrice, che batte in trasferta l’Equicola. Vincono anche 4 Strade Sacro Cuore e Atletico Canneto, rispettivamente al secondo e terzo posto. Larga vittoria del Cagis Castelnuovo contro l’Atletico Sabina, ok anche la Brictense contro il Santa Susanna. Si dividono la posta in palio Monte San Giovanni e Poggio San Lorenzo, turno di riposo per il Quintilianum. Nel girone B pareggio a reti inviolate tra Stimigliano e Vejanese.



RISULTATI E MARCATORI, GIRONE C, IX RITORNO



Pro Calcio Cittaducale – Piazza Tevere 0-2

2 G. Cervelli



Cagis Castelnuovo – Atletico Sabina 5-0

2 Ricci, De Angelis, Carconi, Dominici (C)



Brictense – Santa Susanna 4-1



Monte San Giovanni – Poggio San Lorenzo 1-1

Felicioni (M)



Atletico Canneto – Rufinese 3-0

2 Valzecchi, Troiani (A)



Equicola – Amatrice 1-2

2 Pica (A)



4 Strade Sacro Cuore – Cittareale 4-3

2 Liberali, De Massimi, Paolucci (Q)



CLASSIFICA

Amatrice 58

4 Strade Sacro Cuore 50

Atletico Canneto 49

Brictense 43

Cagis Castelnuovo 33

Poggio San Lorenzo 32

Equicola 30

Piazza Tevere 29

Pro Calcio Cittaducale 28

Quintilianum 25

Monte San Giovanni 24

Rufinese 19

Atletico Sabina 17

Cittareale 16

Santa Susanna 15



GIRONE B, IX GIORNATA RITORNO

Stimigliano – Vejanese 0-0



CLASSIFICA

Manziana 51

Castel Sant’Elia 49

Civita Castellana 43

Cesano 37

Soratte 36

Barbarano Romano e Sacrofano 30

Oriolo e Sutri 27

Stimigliano 25

Vejanese e Città Di Manziana 19

Tre Croci 14

Vis Bracciano 10

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02



