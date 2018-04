di Michel Saburri

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Seconda categoria disputatesi lo scorso weekend. Spiccano i provvedimenti riguardanti il derby tra Santa Rufina e Cittaducale.



I PROVVEDIMENTI

Nella gara Rufinese-Cittaducale il giudice sportivo esaminando il referto ha rilevato che il direttore di gara ha espulso al 5’ st per doppia ammonizione Riccardo Scoppetta (Cittaducale) alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva al pubblico gravi minacce, ha espulso al 12’ st per doppia ammonizione Manuel Severoni (Cittaducale) inoltre a fine gara reiterava altre offese all'arbitro. Al 22’ st ha allontanato Fabio Monaco (massaggiatore Cittaducale) per proteste, al 29' st. ha allontanato Franco Scappa (assistente di parte Rufinese) per comportamento offensivo nei confronti del pubblico. Al 35' st. ha allontanato Gianmarco Leonardi (assistente di parte Cittaducale) per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei suoi confronti. Al 47' st. ha espulso Demis De Michele (Cittaducale) per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare affrontava l’arbitro insultandolo gravemente e nel contempo lo spingeva con entrambe le mani sul petto facendolo indietreggiare provocandogli persistente e intenso dolore. Inoltre a fine gara reiterava ulteriori offese. Il direttore di gara persistendo il dolore e considerato la pericolosa situazione venutasi a creare sul terreno di gioco ricevendo ripetute minacce di ripercussioni, decideva di proseguire la gara proforma sul seguente risultato: Rufinese Cittaducale 2-2. Al termine della gara il calciatore Ivan Trippa (Cittaducale) protestava nei confronti dell'arbitro. Successivamente l'arbitro, si portava presso il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma dove gli riscontravano contusione parete costale con 1 giorno di prognosi. In considerazione di quanto sopra la conclusione anticpita della gara va addebitata a Cittaducale per questo il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta della gara a Cittaducale per 0-3 e una multa di 100 euro. Inoltre ha squalificato fino al 4 maggio Fabio Monaco (Cittaducale), Gianmarco Leonardi (Cittaducale), fino al 20 aprile a Franco Scappa (Rufinese), inoltre ha inflitto sette giornate a Demis De Michele (Cittaducale), due turni a Riccardo Scoppetta (Cittaducale), una gara a Manuel Severoni e Ivan Trippa (Cittaducale).

Queste le altre decisioni: due gare a Massimo Seghetti (Amatrice), un turno a Valerio Barbato (Santa Susanna), Fabio Grillo e Giuseppe Nicoli (4Strade del Sacro Cuore), Ivan Trippa (Cittaducale), Jacopo Donati (Quintilianum), Alessandro Tempesta e Valerio Fracassi (Equicola), Fabrizio Boccanera (Cittareale), Fabio Armagno (Stimigliano), Stefano Testa (Atletico Sabina)

