RIETI - Chiusa l’ottava giornata di ritorno nel campionato di Seconda Categoria, sia nel girone C, che nel girone B, quello dello Stimigliano. Il verdetto più importante è che l’Amatrice allunga in vetta, approfittando del pareggio del 4 Strade contro il Piazza Tevere. Un punto in zona salvezza per l’Atletico Sabina che fa 1-1 contro la Brictense, mentre l’Equicola si porta a casa tre punti importantissimi contro il Cittareale, sempre più immischiato nella lotta salvezza. Come detto Amatrice batte il Monte San Giovanni e allunga in vetta, mentre l’Atletico Canneto accorcia sul secondo posto grazie al poker esterno sul campo del Santa Susanna. Finisce in parità la sfida tra Rufinese e Pro Calcio Cittaducale, mentre il Quintilianum piazza il colpaccio andando a vincere sul campo del Poggio San Lorenzo. Nel girone B strappa un punto anche lo Stimigliano grazie al pareggio realizzato al novantesimo minuto da Borgucci.



COMMENTI, GIRONE C, VIII RITORNO



Atletico Sabina-Brictense 1-1

Donati (A)

Federico Paparozzi (dirigente Atletico Sabina): «Bella partita, giocata a buon ritmo da entrambe le squadre. Sin da subito abbiamo cercato di imporre il nostro gioco attaccando i nostri avversari ma prestando il fianco alle loro ripartenze. Vantaggio alla mezz’ora e pareggio della Brictense nel finale di primo tempo. Nella ripresa abbiamo concesso qualcosa in più, anche per merito dei nostri avversari. Entrambe le squadre potevano vincere ma alla fine il pareggio è giusto».



Cittareale - Equicola 2-3

Miguel, Tolli (C), Micarelli, Gentile, Tempesta (E)

Mattia Corazza (capitano Equicola): «Pur non avendo giocato una grande partita, con una prova di orgoglio riusciamo a espugnare il campo di Cittareale contro una diretta concorrente alla salvezza. Gran gol di Tempesta nel finale che fissa il risultato sul 3-2 consegnandoci una buona fetta di salvezza. In evidenza Marcelli e Gentile autori delle altre marcature, nonché di Franchi e Giuliani».



Amatrice - Monte San Giovanni 2-1

Pietrangeli e Ciogli (A), Yahya (M)

Romeo Bucci (allenatore Amatrice): “Partita sottotono. Si sono sentite le tossine e la fatica di mercoledì dove abbiamo giocato per più di un’ora in 10. Ci possono stare partite come queste l’importante aver visto negli occhi dei miei ragazzi la voglia di vincere, in tutti e fino alla fine. Punti pesantissimi. Giriamo pagina e pensiamo alla trasferta di domenica”

Umberto Sestili (dirigente Monte San Giovanni): «Abbiamo fatto una grande partita facendo tremare la prima della classe e forse un punto ce lo saremmo proprio meritato per le tante e tante occasioni sbagliate sotto rete in maniera palese. Come sempre con due piccoli errori abbiamo preso 2 gol di cui uno all'82' di Ciogli che ha regalato i tre punti a loro dopo un primo tempo terminato 1-1. Abbiamo tenuto testa alla capolista nonostante le assenze dell'ultima ora delle due nostre punte. Però faccio i complimenti alla squadra che ha giocato e interpretato la gara alla grande e senza paura sperando di tirare fuori il collo prima possibile da questa posizione di classifica».



Santa Susanna-Atletico Canneto 0-4

Valzecchi, Troiani, Ciceroni, Ceccarelli

Fabio Bertini (presidente Atletico Canneto): «Gara equilibrata nei primi venti minuti, poi dopo aver trovato il vantaggio non abbiamo rischiato più nulla. Risultato rotondo, una vittoria importante che ci avvicina al secondo posto».



Piazza Tevere - 4 Strade Sacro Cuore 1-1

Fenici (P), Rossi (Q)

Cristian Scossa (dirigente Piazza Tevere): «Non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Siamo andati molto bene il primo tempo grazie ad un bellissimo gol di Leonardo Fenici eD eravamo posizionati molto ben in campo. Ho visto un secondo tempo dove ci siamo abbassati molto, forse troppo, e anche in inferiorità numerica abbiamo preso il gol. Nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno dato tutto»

Antonio Onofri (dirigente 4 Strade Sacro Cuore): «Gara condotta sin dalle prime battute, dopo appena 30" l'arbitro vede un fuorigioco quantomeno "dubbio". La prima frazione si chiude comunque con i nostri avversari, squadra ben organizzata, in vantaggio grazie ad una bella realizzazione. Nella ripresa non siamo bravi a concretizzare le diverse occasioni che ci sono capitate. Arbitraggio non all'altezza di una gara tutto sommato corretta. I due rossi e i due rigori che non ci sono stati concessi, uno per tempo, ne sono la testimonianza. Un pari che ci sta stretto e complica la classifica».



Rufinese - Pro Calcio Cittaducale 2-2

Vieriu, Bianchetti (R), Mancini, Autogol (C)

Antonello Natali (presidente Rufinese): «Partita molto sentita e nervosa, come attestano le tre espulsioni a carico degli ospiti. Complimenti ai nostri ragazzi che hanno lottato in condizioni difficili, con la rosa decimata da squalifiche ed infortuni. Un punto importante che muove la classifica».

Fabio Monaco (vice allenatore Pro Calcio Cittaducale): «Nonostante la doppia inferiorità numerica per oltre quaranta minuti di gioco portiamo a casa comunque un punto prezioso».



Poggio San Lorenzo - Quintilianum 1-2

Cantonetti (P), 2 Angelucci (Q)

Fabio Matteucci (allenatore Quintilianum): «Grande primo tempo da parte nostra, siamo passati in vantaggio intorno al trentesimo con una conclusione da fuori di Angelucci. Abbiamo sofferto gli ultimi dieci minuti, poi loro hanno trovato il pareggio nei primi dieci del secondo tempo. A metà ripresa troviamo il 2-1 in contropiede con Angelucci. Gli ultimi venti minuti sono stati di sofferenza, con un paio di grandi parate di Ludovici, di cui una nel recupero. Tre punti importanti, sono contento perché ci siamo allenati bene in settimana».

Paolo Lucioli (presidente Poggio San Lorenzo): «Nel primo tempo loro meglio di noi, poi la partita si è fatta più equilibrata e abbiamo trovato il pareggio. Nel momento in cui ci siamo sbilanciati per vincerla, loro hanno trovato il più classico dei gol in contropiede. Forse sul gol possiamo recriminare per un tocco con il braccio, ma non siamo riusciti a pareggiare la partita, correndo il rischio di prendere anche il terzo gol».



CLASSIFICA

Amatrice 55

4 Strade Sacro Cuore 47

Atletico Canneto 46

Brictense 40

Poggio San Lorenzo 31

Cagis Castelnuovo e Equicola 30

Pro Calcio Cittaducale 29

Piazza Tevere 26

Quintilianum 25

Monte San Giovanni 23

Atletico Sabina e Rufinese 17

Cittareale 16

Santa Susanna 15



COMMENTI GIRONE B, VIII GIORNATA RITORNO



Sporting Sacrofano – Stimigliano 1-1

Borgucci (S)

Massimo Favetta (allenatore Stimigliano): «La partita è stata molto combattuta . Dopo un buon inizio abbiamo subito il gol dell’uno a zero su rigore intorno al ventesimo minuto e siamo stati per qualche minuto in difficoltà . Nonostante questo abbiamo sfiorato il pareggio in un paio di occasioni. Nella ripresa dopo aver colpito un legno per parte siamo riusciti a pareggiare al 90' con Alessandro Borgucci di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione».



CLASSIFICA

Manziana 48

Castel Sant’Elia 46

Civita Castellana 40

Cesano 37

Soratte 36

Sporting Sacrofano 29

Barbarano Romano e Oriolo 27

Stimigliano e Calcio Sutri 24

Città Di Manziana 19

Vejanese 18

Tre Croci 13

Vis Bracciano 10

