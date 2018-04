di Mattia Esposito

RIETI - Chiuso il programma dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria, che lascia in eredità alcuni risultati importanti. Punto fondamentale per l'Atletico Sabina che strappa il pareggio contro la Brictense. Amatrice allunga in vetta grazie al successo per 2-1 contro il Monte San Giovanni. Frena invece il 4 Strade che fa 1-1 conil Piazza Tevere. Avvicina il secondo posto invece il Canneto, grazie al poker esterno sul campo del Santa Susanna. Colpaccio del Quintilianum, che si impone 2-1 in trasferta contro il Poggio San Lorenzo, nella prima da allenatore per Fabio Matteucci. Tre punti pesanti anche per l'Equicola, che batte 3-2 in trasferta il Cittareale, mentre la Rufinese fa 2-2 contro la Pro Calcio Cittaducale. Nel girone B invece lo Stimigliano pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Sacrofano



RISULTATI E MARCATORI, GIRONE C, VIII DI RITORNO



Atletico Sabina-Brictense 1-1

Donati



Cittareale - Equicola 2-3

Miguel, Tolli (C)



Amatrice - Monte San Giovanni 2-1

Yahya (M)



Santa Susanna-Atletico Canneto 0-4

Valzecchi, Troiani, Ciceroni, Ceccarelli



Piazza Tevere - 4 Strade Sacro Cuore 1-1

Fenici (P), Rossi (Q)



Rufinese - Pro Calcio Cittaducale 2-2

Vieriu, Bianchetti (R)



Poggio San Lorenzo - Quintilianum 1-2

2 Angelucci (Q)



CLASSIFICA

Amatrice 55

4 Strade Sacro Cuore 47

Atletico Canneto 46

Brictense 40

Poggio San Lorenzo 31

Cagis Castelnuovo e Equicola 30

Pro Calcio Cittaducale 29

Piazza Tevere 26

Quintilianum 25

Monte San Giovanni 23

Atletico Sabina e Rufinese 17

Cittareale 16

Santa Susanna 15



GIRONE B, VIII GIORNATA RITORNO

Manziana 48

Castel Sant'Elia 46

Civita Castellana 40

Soratte 36

Cesano 34

Sacrofano 29

Barbarano Romano e Oriolo 27

Stimigliano e Calcio Sutri 24

Città Di Manziana 19

Vejanese 18

Tre Croci 13

Vis Bracciano 10

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA