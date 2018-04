di Mattia Esposito

RIETI - Si sono disputate nel pomeriggio di ieri le gare di recupero della sesta di ritorno del campionato di Seconda categoria. Amatrice si riprende la vetta del campionato in solitaria grazie al 4-0 rifilato al Poggio San Lorenzo e maturato tutto nel secondo tempo. Vittoria esterna dell’Atletico Canneto, che grazie ad un calcio di rigore batte 1-0 il Cagis Castelnuovo. Vittoria esterna anche dell’Equicola, che batte 3-2 la Rufinese.



RISULTATI E MARCATORI, RECUPERI VI DI RITORNO, GIRONE C



Amatrice – Poggio San Lorenzo 4-0

Bucci, Colangeli, Corgentile, Perluigi (A)

Romeo Bucci (allenatore Amatrice): «Partita in bilico per più di un’ora, noi dal venticinquesimo del primo tempo siamo rimasti in dieci. Risultato rotondo ma partita di sacrificio, spirito e carattere giusti, però alla squadra devo rimproverare alla squadra di aver fallito un paio di occasioni nel primo tempo prima dell’espulsione. Ci giocheremo le partite che rimangono come se fossero delle finali».

Paolo Lucioli (presidente Poggio San Lorenzo): «Partita più equilibrata di quanto non dica il risultato, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa qualche nostra ingenuità ha spianato la strada ad Amatrice».



Rufinese – Equicola 2-3

2 Bianchetti (R), 2 Corazza, Giuliani (E)

Antonello Natali (presidente Rufinese): «Avevamo parecchie assenze, in questo periodo siamo un po' a pezzi sia dal punto di vista fisico che mentale, considerando che abbiamo avuto anche due infortuni in corso di gara. Le assenze hanno influito anche dal punto di vista mentale, la sosta però è stata deleteria per noi. Speriamo di riprenderci presto soprattutto sotto il profilo mentale».

Enrico Di Bartolomeo (dirigente Equicola): «Partita delicata e punti salvezza in palio per le due squadre. Loro si portano in vantaggio con un nostro svarione, ma il solito Corazza mette le cose a posto. Poi si va 2-2, ma è Giuliani a decidere la partita regalandoci tre punti pesanti».



Cagis Castlenuovo – Atletico Canneto 0-1

Ciceroni (A)

Fabio Bertini (presidente Atletico Canneto): «Partita maschia decisa da un rigore anche se il risultato è meritato, ad ogni modo la partita è stata sostanzialmente equilibrata».



CLASSIFICA

Amatrice 49

4 Strade Sacro Cuore 46

Atletico Canneto 43

Brictense 39

Poggio San Lorenzo 31

Cagis Castlenuovo 30

Pro Calcio Cittaducale 28

Equicola 27

Piazza Tevere 25

Monte San Giovanni 23

Quintilianum 22

Cittareale, Atletico Sabina e Rufinese 16

Santa Susanna 15

