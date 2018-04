di Mattia Esposito

RIETI - Nel pomeriggio di oggi si giocheranno tre gare di recupero del campionato di Seconda Categoria, girone C, tutte alle 16. In programma la sfida tra Amatrice e Poggio San Lorenzo: i padroni di casa potrebbero riprendersi la vetta solitaria della classifica. In questa stagione il match è già stato rinviato due volte per impraticabilità del terreno di gioco. Come detto però saranno altri due i recuperi: il Cagis Castelnuovo ospita l’Atletico Canneto terzo in classifica e che, in caso di successo, potrebbe accorciare sul meno tre dal 4 Strade Sacro Cuore sempre attendendo il risultato di Amatrice. In zona salvezza invece delicatissimo il match tra Rufinese e Equicola, con i padroni di casa che cercano punti per mettere un mattone verso la salvezza.



GARE DI RECUPERO, GIRONE C

Amatrice – Poggio San Lorenzo (oggi, ore 16. Arbitro Menicacci di Viterbo)

Cagis Castelnuovo – Atletico Canneto (oggi, ore 16. Arbitro Marchese di Roma2)

Rufinese – Equicola (oggi, ore 16. Arbitro Imbimbo di Tivoli)



CLASSIFICA

Amatrice e 4 Strade Sacro Cuore 46

Atletico Canneto 40

Brictense 39

Poggio San Lorenzo 31

Cagis Castelnuovo 30

Pro Calcio Cittaducale 28

Piazza Tevere 25

Equicola 24

Monte San Giovanni 23

Quintilianum 22

Cittareale, Rufinese e Atletico Sabina 16

Santa Susanna 15

