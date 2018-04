di Andrea Giannini

RIETI - Si conclude 1 a 1 il derby reatino dell’ottava giornata di ritorno Seconda categoria tra Piazza Tevere e 4Strade. Pareggio che rallenta l’inseguimento da parte degli ospiti sull’Amatrice che, prima in classifica, allunga le distanze puntando sempre alla promozione in Prima categoria. Prima frazione di gioco che vede poche azioni degne di nota da entrambe le squadre ad eccezione di un tiro: al 18’ infatti è il numero 10 biancoverde Fenici che beffa l’estremo difensore del 4Strade con una conclusione a dir poco splendida dal cerchio di centrocampo. La formazione ospite crea poco non impensierendo i padroni di casa che al 42’ sfiorano la traversa con il numero 9 Patacchiola dopo un bel triangolo con Fenici.



Secondo tempo che vede il 4Strade entrare in partita. Al 4’ Paolucci tira dalla distanza ma non riesce ad angolare, sempre lo stesso in un uno contro uno con il portiere si divora il gol del pareggio. Tanti i gol mangiati da parte degli ospiti. Una delle poche sortite del Piazza Tevere nella seconda frazione è di Patacchiola che anche lui solo davanti al portiere sbaglia l’occasione per doppio vantaggio. Molti i falli, le ammonizioni e le proteste da parte degli ospiti che portano all’espulsione di Grillo e Antonello Formichetti. 4Strade che rimane in 9 ma proprio in inferiorità numerica riesce a trovare il pareggio: al 35’ rovesciata di Liberali in una mischia in area che gonfia la rete. Ultimi minuti che vedono il Piazza Tevere portarsi in avanti sempre con Patacchiola che sfiora il palo. Pareggio venuto fuori da due gol di categorie superiori. Momenti di tensione al fischio finale tra le due squadre.



I COMMENTI

«Non abbiamo sfruttato la superiorità numerica - afferma Cristian Scossa presidente del Piazza Tevere - Siamo andati molto bene il primo tempo grazie ad un bellissimo gol di Leonardo Fenici e eravamo posizionati molto ben in campo. Ho visto un secondo tempo dove ci siamo abbassati molto, forse troppo, e anche in inferiorità numerica abbiamo preso il gol. Nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno dato tutto».

«Abbiamo trovato il pareggio in doppia inferiorità numerica - afferma il dirigente del 4Strade, Antonio Onofri - Poi abbiamo continuato a spingere ma risultando imprecisi sotto porta. Inoltre l'arbitro ci ha negato tre calci di rigore».



IL TABELLINO

Piazza Tevere : Lancia, Nici, Colasanti, Silvestri, Ciogli, Caffarelli, Miniucchi (8’ st G. Cervelli), Marchetti (15’ st Jamal), Patacchiola, Fenici (20’ st Fantacci), M.Cervelli (40’ st Salustri). A disp. Tursini, Sebastiani, Loreti. All. Salvini

4Strade del Sacro Cuore : Giancarlo, M.Massimi (42’ st Gentile), A.Massimi, Nicoli, A.Formichetti, M.Formichetti, Liberali, Grillo, Paolucci, Onesti (29’ pt De Santis), Cantonetti. A disp. Micheli, Mariani, De Dominicis, Gentile, Rossi. All. Emiliano Mastroiaco.

Arbitro : Nechita di Tivoli.

Reti : 18’ pt Fenici, 30’ st Liberali.

Note : espulsi Grillo e A. Formichetti; ammoniti Fantacci, Paolucci, Grillo, Cervelli, A.Formichetti, Sebastiani.

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA