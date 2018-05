di Andrea Giannini

RIETI - Forse non avrà lo stesso sapore della festa dell'Amatrice promosso ieri in Prima categoria, però anche la salvezza ottenuta dal Cittareale a una giornata dal termine del campionato di Seconda categoria dà un senso di rinascita, per un comune colpito pesantemente a livello di danni dal sisma del 24 agosto 2016. Resta vivo e a livello regionale il calcio a Cittareale in attesa di tornare sul campo di casa, utilizzato da quel maledetto giorno per l'emergenza del terremoto.



Al San Francesco di Cittaducale finisce ben 4 a 0 per i padroni di casa sull'Atletico Sabina, in lotta conn la Rufinese per la salvezza. Primo tempo che si conclude sul due a zero. Partita molto equilibrata fino a metà gara con azioni che vedono solo qualche tiro dalla distanza da parte di entrambe le formazioni. Al minuto 25 è Tolli a sbloccare la gara: dal limite dell’area salta il difensore ospite e con un bellissimo tiro ad effetto mette la palla all’angolo destro del portiere. Un minuto dopo è Godoi a segnare il gol del raddoppio, dalla fascia destra fa partire un cross un po’ fortunoso che beffa l’estremo difensore avversario. Poche le azioni degne di nota nei minuti restanti nonostante ciò Cittareale resta sempre padrona del gioco.



La seconda frazione di gioco non vede nessuna differenza. La squadra di Masci infatti continua a spingersi in avanti. Al 4’ è ancora Godoi a segnare: in un uno contro uno con il portiere rilascia un potente tiro che finisce sotto al sette. Una doppietta per lui in questa gara e grande prestazione del numero 9. Pochi minuti dopo ci prova Marzi ad accorciare le distanze, dai trenta metri con una punizione ma nulla da fare, palla che viene bloccata dal portiere. Al 24’ arriva il quarto gol per il Cittareale: cross di Godoi dalla fascia destra, Tolli colpisce di testa mettendo la palla sotto la traversa. Per i restanti 20’ poche le azioni da entrambe le squadre dato anche il risultato.



I COMMENTI

«Tre punti che servivano per la salvezza - afferma il tecnico del Cittareale Giovanni Masci - I ragazzi sono stati bravissimi, in campo c’eravamo solo noi. Onore comunque all’atletico e spero di salvi».

«Squadra irriconoscibile - sostiene il tecnico dell’Atletico Sabina Andrea Capulli - non siamo scesi in campo, hanno vinto meritatamente. Speriamo di trovare qualche stimolo per la prossima partita dove incontriamo Amatrice che ha vinto il campionato ma sarà sempre molto difficile. È dura perché servivano tre punti e non volevamo cercarli all’ultima giornata purtroppo però il calcio è questo».



IL TABELLINO

Cittareale : Sacco, Valeri, J. Mayorga, Della Torre (5’ st Massimei), Boccanera, D.Perigli, Sgambati (36’ st Pellegrini), Vierna, Godoi (29’ st C. Pistolini), Barbaro (15’ st C. Mayorga), Tolli (31’ st Bucci). A disp. Perigli. All. Giovanni Masci

Atletico Sabina : E. De Santis, Boccadamo, A. De Santis, Moiani (27’ st Marinelli), Volpi, Vallone, Mancarelli (30’st Testa), Marzi, Casali (1’st De Paola) Policastro, Donati (L. De Santis). All.Andrea Capulli

Arbitro : Urzi di Roma1

Reti : 25’ pt 24’ st Tolli, 26’ pt 4’ st Godoi.

Note : ammoniti Pistolini.

