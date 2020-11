Real Sebastiani, il cuore oltre l'ostacolo: nonostante le 4 assenze batte Fabriano 72-60 e vola in semifinale

RIETI - Il Real Sebastiani getta il cuore oltre l'ostacolo e manda ko Fabriano, 72 - 60 il finale, volando così in semifinale: domani c'è Nardò, in palio c'è l'accesso alla finalissima di domenica. Con solo sei uomini a disposizione e ben 4 defezioni (Di Pizzo e Loschi positivi al Coronavirus, quarantena fiduciaria per capitan Casini e con Traini out per infortunio), la corazzata di Righetti compie un'impresa: i reatini dominano il match dall'inizio alla fine e non danno scampo a Fabriano, reduce dalle fatiche di mercoledì e mai entrata in partita. Protagonisti assoluti Enzo Cena e Klaudio Ndoja: all'argentino entra praticamente tutto, l'ala albanese è il solito gladiatore e guida i compagni ad un successo inaspettato. Domani c'è Nardo: pugliesi direttamente in semifinale dopo la rinuncia di Agrigento, si presentano all'appuntamento più importante della loro storia logicamente più freschi, ma da questa Real Sebastiani è lecito aspettarsi qualsiasi sorpresa.

La gara

Righetti richiede il massimo sforzo ai suoi e in campo ci pensa Klaudio Ndoja a trascinare il Real: l'ala di Scutari domina, Diomede e Cena lo assistono alla perfezione e così già nel primo quarto Rieti scappa via. Di marca amarantoceleste anche la seconda frazione: la corazzata di Righetti non soffre le assenze, crea gioco ed alza l'intensità, all'intervallo lungo è addirittura + 14 Real Sebastiani. Al rientro, il Real continua a colpire dalla lunga distanza: Ndoja e Cena fanno voce grossa. Sul fronte fabrianese non pervenuto Garri e allora è Marulli che prova a ricucire lo strappo, ma alla penultima sirena il Real non cede di un centimetro e guida 54-43. Nell'ultimo quarto l'inerzia del match non muta: Cena è in serata di grazia, sugli scudi anche Provenzani e Fabriano può farsi da parte.

Il coach

«Sì, inutile negarlo: questa è la vittoria del gruppo. Bisogna fare un grande applauso ai ragazzi perché in un momento così delicato venire qui con tanti problemi ed affrontare una gara con questa determinazione significa avere dei valori enormi. Ma è la vittoria anche di chi è rimasto a casa, che ci ha sostenuto in ogni modo: siamo dispiaciuti per loro ma sappiamo che questa squadra è fatta di 12 leoni che si aiutano l’un con l’altro. Siamo contenti di aver scoperto questo tipo di spirito. L’arma vincente? Il carattere dei ragazzi che lavorano insieme ormai dal 17 agosto e che prima di essere dei giocatori hanno dimostrato di essere uomini, al di là di vittorie o sconfitte». Queste le parole di coach Alex Righetti al termine della gara.

Il tabellino

RISTOPRO FABRIANO-REAL SEBASTIANI RIETI 60-72 (parziali: 10-19; 15-20; 18-15; 17-18)

RISTOPRO FABRIANO: Alibegovic 3, Radonijc 17, Marulli 18, Garri 2, Merletto 11, Di Giuliomaria 0, Paolin 3, Gulini n.e., Papa 6, Misolic 0. Coach: Lorenzo Pansa.

REAL SEBASTIANI RIETI: Bottioni 9, Drigo 7, Cena 23, Ndoja 15, Diomede 10, Formichetti n.e., Kader 0, Provenzani 8. Coach: Alex Righetti.

ARBITRI: Luca Attard e Simone Settepanella

