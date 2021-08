Sebastiani Rieti si raduna il 16 agosto. Il 3 e 4 settembre quadrangolare a Lignano Sabbiadoro

Lunedì 9 Agosto 2021, 15:56

RIETI - Lunedì 16 agosto inizierà ufficialmente la stagione agonistica 2021/'22 della Ssd Real Sebastiani Rieti. Alle 18 squadra e staff tecnico si ritroveranno presso #CasaReal per sottoporsi ai tamponi nasofaringei che dovranno determinare negatività, o meno, al Covid-19. Il giorno seguente sarà interamente dedicato alle visite mediche e ai test fisici: un gruppo la mattina, l'altro gruppo il pomeriggio, dopodiché si potrà dare il via al lavoro in palestra. Da mercoledì 18 agosto si lavorerà con una cadenza di due sedute di allenamento al giorno.

Per quanto concerne gli scrimmage già programmati, questo il quadro degli appuntamenti che accompagneranno la squadra all'esordio in Supercoppa contro Avellino il 12 settembre:

28 agosto: RSR-Stella Azzurra (ore 18, Roccaporena):

1 settembre: Pistoia-RSR (ore 20,45, PalaCoverciano di Firenze);

3-4 settembre: Quadrangolare con Rimini, Cividale e San Vendemiano (Lignano Sabbiadoro)

Per quanto concerne il Torneo di Lignano Sabbiadoro, questi gli accoppiamenti:

3 settembre ore 19: Rimini-San Vendemiano; ore 21,15: RSR-Cividale;

4 settembre ore 17: finale 3/4 posto; ore 19,15: finale 1/2 posto.