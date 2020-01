RIMPIATRIATA A SORPRESA

ACCOGLIENZA FANTASTICA

FOTO E... DEDICA

RIETI - La sua ultima partita giocata allo "Scopigno" indossando la maglia del Rieti risale al 20 maggio 2015: era la semifinale playoff contro il Ponsacco che si concluse 3-2 per i toscani. Da quella data ad oggi sono trascorsi esattamente 1697 giorni o, se preferite, 242 domeniche, ma l'affetto e il calore che i tifosi amarantoceleste nutrono per Sebastian Gay non è quantificabile.Tre anni fa "el tracor" argentino dovette sospendere improvvisamente la sua esperienza calcistica italiana - giocava nel Flaminia Civita Castellana - per un grave lutto familiare, ma il mese scorso è tornato per "completare il percorso" accettanto l'offerta dell'Aranova (Eccellenza laziale) con la quale domenica scorsa ha esordito giocando 70' nella sfortunata trasferta di Tarquinia, finita 5-2 per i viterbesi, ma stamattina sabato 11 gennaio, approfittando di una mattinata di libertà, Gay è tornato a Rieti per ritrovare gli amici reatini.«Non sapevo neanche che il Rieti giocasse di sabato - ammette il centrocampista argentino - sono passato allo stadio ed ho trovato tutti qui i miei amici: è stato emozionante riabbracciarli tutti, perché in questi tre anni di forzata lontananza hanno fatto sentire me e la mia famiglia sempre parte di loro. A Rieti ho lasciato il mio cuore e ogni volta sarà bello fermarmi e trascorrere qualche ora con chi non mi ha dimenticato».«Alcuni sono giocatori, che si dimenticano facilmente. Altri invece sono uomini, che non dimentichiamo mai, come Sebastian Gay». Firmato Curva Nord, che per celebrare la "rimpatriata" ha postato sulla pagina dei tifosi amarantoceleste una foto di gruppo che ritrae Gay circondato dall'affetto dei sostenitori reatini ed una bandiera argentina in bella mostra a ricordare le radici del calciatore.