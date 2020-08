RIETI - Il Comune di Magliano Sabina tenta di non lasciare letteralmente a piedi le famiglie. O, per meglio dire, i loro piccoli studenti. La questione in ballo è quella del servizio scuolabus per il quale, in più di un’occasione, il sindaco Giulio Falcetta si era detto molto scettico rispetto all’avvio. In base alla normativa anti covid, infatti, che impone un numero limitato di passeggeri a bordo dei pulmini, né i mezzi né il personale risultavano sufficienti per svolgere con regolarità il servizio. Oggi, però, quando ormai manca meno di un mese al suono della prima campanella dell’anno scolastico 2020-2021, il Comune sta tentando di fare letteralmente i conti per capire se sarà possibile trovare una soluzione per quello che potrebbe rappresentare un problema per tutte le famiglie che fino allo scorso anno hanno potuto contare sul servizio per portare e far tornare i propri figli da scuola.

«Vista la normativa per emergenza Covid-19 sul trasporto scolastico quest’anno abbiamo

deciso di avviare una fase di preiscrizione – dice Falcetta - Questo passaggio è essenziale per capire come poter predisporre il servizio. Nei prossimi giorni saranno avviate dal gestore anche le iscrizioni per la mensa. Stiamo cercando di assicurare tutti i servizi nel rispetto delle normative ministeriali, a questo proposito è importante che i moduli siano compilati in ogni loro parte».

L’avviso ricognitivo rappresenta dunque una dichiarazione di intenti, ma non una vera e propria iscrizione. In base al numero delle richieste che perverranno, il Comune valuterà l’avvio del servizio di trasporto o soluzioni alternative allo stesso. «In considerazione della difficoltà dettata dalla penuria di mezzi e di personale necessaria per attivare tale nuova modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico – dicono da Palazzo Vannicelli - si avvisa sin d’ora che laddove le domande pervenute non siano gestibili nel rispetto della normativa in materia di prevenzione da contagio Covid-19, il Comune si riserva la facoltà di operare una selezione delle stesse in ordine a una serie di criteri e priorità che saranno appositamente stabiliti e resi noti, o anche ipotizzare soluzioni alternative».

Il modello è reperibile sul sito dell’ente o in Comune e va consegnato rispedito via mail all’ufficio protocollo. Qualora il comune riuscirà a trovare una soluzione adeguata le richieste si trasformeranno automaticamente in iscrizioni effettive. Ad ogni modo, il costo del servizio resterà invariato rispetto allo scorso anno.

