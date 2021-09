Passo Corese, scuolabus gratuito per i bambini che frequentano l'ex Santa Croce, sede distaccata dell'Infanzia

Giovedì 30 Settembre 2021, 13:08

RIETI - Effettuerà un’unica fermata con partenza da via Servilia, lo scuolabus che permetterà ai bambini residenti a Passo Corese di raggiungere la sede distaccata della scuola dell’infanzia, situata nel plesso Santa Croce lungo la via Ternana. Il servizio navetta sarà gratuito e utilizzabile previa richiesta da parte delle famiglie e fino al completamento dei posti disponibili.

“In prossimità della riapertura delle scuole, il Comune di Fara Sabina – si legge nella delibera di Giunta numero 170 del 28 settembre - ha ottenuto un finanziamento ministeriale finalizzato all’acquisizione temporanea di aule per consentire la ripresa della scuola in presenza, nel rispetto delle linee guida ministeriali relative al distanziamento prescritto all’interno delle aule per il contenimento dell’epidemia da covid 19. Considerato che le famiglie che avevano iscritto i bambini nella scuola dell’infanzia di Passo Corese in conseguenza di tale sopravvenuta e imprevedibile circostanza, sono costrette a portare i bambini iscritti presso il nuovo plesso sito in Via Ternana 34. Il trasferimento dei figli ad altro plesso scolastico, distante da quello prescelto e raggiungibile solo con la propria automobile, ha creato una oggettiva difficoltà ai genitori dei bambini, in special modo alle famiglie più numerose e con maggiori esigenze lavorative. Inoltre non tutte le famiglie dispongono di mezzi propri per accompagnare i figli a scuola ma che proprio la vicinanza del plesso scolastico alla propria abitazione ha determinato la scelta dello stesso in fase di iscrizione. Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione comunale non far ricadere sulle famiglie, oltre al disagio per la sede distaccata, anche l’onere economico del servizio di navetta, in quanto il trasferimento di sede è stato disposto per fronteggiare un’emergenza sanitaria immediata e temporanea, ma non dipendente dalla volontà dei genitori e delle famiglie, il servizio sarà a titolo gratuito per le famiglie che ne faranno richiesta e sino all’esaurimento dei posti disponibili”.