RIETI - I genitori degli studenti della succursale del Magistrale, sfrattati dalla Sacchetti Sassetti dopo il crollo di un controsoffitto, vanno in pressing sulle istituzioni e in una lettera chiedono «un incontro congiunto» insieme al Prefetto, dove si «preveda l’intervento del presidente della Provincia, del dirigente Urs-Lazio, della preside, delle varie componenti d’istituto, al fine di ricevere risposte certe in merito all’individuazione dei locali e ai tempi di consegna degli stessi».«Non capisco il senso di questa lettera – ribatte il presidebnte della Provincia, Mariano Calisse a Il Messaggero – Il 28 novembre ho incontrato la dirigente scolastica Gerardina Volpe e il rappresentante degli studenti. Ho chiesto loro cosa ne pensassero del riuscire a portare le 22 classi del Magistrale, a settembre 2019, all’interno dei Geometri. Ho ricevuto una risposta positiva e mi sono messo al lavoro».