RIETI - In vista della ripresa del 14 settembre, il problema degli spazi scolastici è ovunque e, naturalmente, anche sugli autobus dell’Asm impegnati nelle corse studentesche del mattino. Così la partecipata pubblica lancia il suo appello ai dirigenti scolastici affinché modifichino gli orari di ingresso, per non dover essere costretta a lasciare gli studenti a piedi: «La situazione è complicata – esordisce il presidente di Asm, Vincenzo Regnini - Nel corso di questa settimana avremo un incontro con il Comune di Rieti, mentre da parte di alcuni dirigenti scolastici abbiamo già ricevuto gli orari con i quali intenderebbero esercitare l’avvio delle lezioni. La partita più importante è quella dello scaglionamento degli orari di lezione, che ci consentirebbe di riorganizzare il servizio in maniera rispondente perché, con le ordinanze che limitano gli spazi dentro i bus, le calche che si potevano tollerare prima del Covid oggi non sono più possibili».

I sette nuovi autobus in più acquistati di recente aiuteranno a mitigare le difficoltà ma non a risolverle: «La flotta è cresciuta, ma non è un numero che ci consente di dire di aver risolto il problema - prosegue Regnini - Le norme ora prevedono che all’interno di un autobus si possano coprire tutti i posti da seduti, mentre quelli in piedi non saranno più ammessi: quindi la capienza di ogni bus potrà essere sfruttata al 50 per cento. Grazie ai nuovi autobus che abbiamo acquistato siamo in grado di aumentare l’offerta di servizio ma non quella dei posti: è evidente che se gli orari di ingresso nelle scuole dovessero confermarsi tra le 8 e le 8.30 del mattino, diventerebbe un orario di punta dove sarà estremamente complicato offrire delle risposte. In questo senso, spacchettare in due turni gli ingressi potrebbe far immaginare che il taglio dei posti negli autobus possa essere parzialmente attenuato. E non potremo guardare solo alla scuola, ma dovremo tenere conto anche di un’altra esigenza fondamentale degli utenti, che è quella del loro rapporto con l’ospedale. Sulla base di queste due priorità rimodelleremo le corse».

Non ci saranno aumenti dei costi. Asm garantisce però che l’aumento dei costi non si abbatterà su biglietti e abbonamenti: «Escludo categoricamente un aumento dei costi a carico degli utenti - precisa Regnini - Gli aumenti andranno però comunque a gravare sull’azienda e per questo auspichiamo che lo Stato e la Regione, che co-finanziano il tpl, tengano conto di questi maggiori oneri. Nel frattempo, sulla base di un’ordinanza della Regione che prevede il rimborso di due mensilità, Asm restituirà sotto forma di voucher o di sconti sui nuovi abbonamenti i due mesi di mancato utilizzo durante il precedente anno scolastico. Coloro che sono interessati possono scaricare il modello presente sul sito web di Asm e chiedere il rimborso».

