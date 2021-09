Lunedì 13 Settembre 2021, 00:10

RIETI - Suonerà due volte, questa mattina, la prima campanella del nuovo anno scolastico per i 18 mila e 842 alunni delle scuole di ogni ordine e grado dell’intera provincia. Saranno infatti due gli orari di ingresso obbligatori per le scuole superiori – alle 8 e alle 9.40 – e modulabili invece dall’autonomia scolastica di elementari e medie, portando così di nuovo anche a due uscite separate. Ma il rientro in classe al 100 per cento della presenza non si vedeva più ormai dall’ultimo giorno di marzo 2020, poco prima che l’Italia finisse in lockdown.

I numeri. Dei 18 mila e 842 studenti censiti dall’ambito territoriale di Rieti dell’ufficio scolastico regionale e che stamane si preparano ad affrontare un nuovo, primo giorno in aula, 2.361 sono i più piccoli delle scuole dell’infanzia, seguiti dai 5.336 della primaria, dai 3.658 delle medie e dai più numerosi di tutti, i 7.187 delle scuole superiori. Per loro, ci sarà di nuovo l’obbligo di distanziamento e di mascherine (a partire dai 6 anni in su) ma non quello del green pass, che riguarderà invece tutto il personale scolastico, quello delle ditte esterne (mensa, pulizie e manutenzione) e anche i genitori, ogni qual volta varcheranno la soglia di un edificio scolastico di qualsiasi ordine e grado (chi viola la norma rischierà una sanzione fino a 1.000 euro).

I prof. E soltanto a partire da oggi si avrà un quadro più completo anche di quanti docenti, fra quelli ancora mancanti all’appello, avranno effettuato il vaccino: stando alle ultime cifre fornite dalla Asl di Rieti all’ambito territoriale di Rieti, dei 2.600 docenti in organico nelle scuole della provincia, fino a ieri quelli vaccinati risultavano ancora 2.002, come già spiegato da Il Messaggero venerdì scorso, dunque il 77 per cento del totale. Sulla carta ne restano quindi 598 ancora non immunizzati ma, fra loro, diversi hanno probabilmente completato il ciclo vaccinale presso altre aziende sanitarie, perciò i non immunizzati potrebbero essere virtualmente molti meno: ma un primo dato certo si potrà avere solo a partire da oggi.

A supportare il riscontro del possesso del green pass sarà la piattaforma Sidi (Sistema informativo dell’istruzione), che consentirà agli istituti scolastici di verificare ogni mattina il possesso o meno della certificazione. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale comporterà un’assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso, insieme al blocco dello stipendio. La violazione del dovere di possesso ed esibizione del green pass sarà poi sanzionabile dai dirigenti scolastici con una multa che va dai 400 ai mille euro.

I trasporti. Occhi puntati anche sul trasporto pubblico locale e regionale, dove la capienza massima consentita è pari all’80 per cento e che dovranno fare fronte ai due orari d’ingresso. I 40 bus dell’Asm Rieti saranno supportati da ulteriori 12 mezzi messi a disposizione dall’Astral, l’Azienda strade Lazio, mentre Cotral ha attivato servizi aggiuntivi e integrativi che saranno erogati da aziende private. E sia sui bus Cotral che Asm torneranno anche i controllori, per verificare sia il possesso del biglietto di viaggio che il rispetto delle norme anti-Covid: in caso di situazioni di disordine, la corsa potrà essere arrestata senza che venga configurata l’interruzione di pubblico servizio.