Fara Sabina, la candidata Cuneo: «Apertura scuole in sicurezza»

RIETI - Fara Sabina. Scuola, Roberto Cuneo: garantita apertura scuole in sicurezza.La candidata sindaco di Uniti per Fara alle prossime amministrative a Fara in Sabina ha incontrato questo pomeriggio il Commissario prefettizio, in merito alla prossima apertura delle scuole.“Sarà garantita in totale sicurezza - ha spiegato la Cuneo in un comunicato stampa licenziato poco fa- l’apertura delle scuole di competenza comunale, ossia della scuola primaria, delle medie e della scuola per l’infanzia”. Sono stati valutati gli spazi e create nuove aule - spiega Cuneo - per garantire le distanze di sicurezza. È stato predisposto l’acquisto dei banchi e per i trasporti sono state seguite le linee predisposte dal Ministero. L’apertura è quindi garantita e le modalità nel dettaglio saranno comunicate tramite i siti ufficiali dell’Istituto comprensivo e del Comune, non appena saranno definite le linee guida da parte del Ministero dell’Istruzione. Ho trovato massima disponibilità e collaborazione da parte del Commissario prefettizio, e ho garantito, da parte mia, piena trasparenza e disponibilità”.