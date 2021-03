Scuola: il sindaco di Rieti firma l'ordinanza di chiusura fino a Pasqua. Stop anche a Fara Sabina, Cantalupo e Borgorose

RIETI - Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato l'ordinanza per la chiusura, il 30 e 31 marzo, delle scuole dell'infanzia, elementari e medie presenti all'interno del Comune di Rieti.

Un'ordinanza attesa dai dirigenti scolastici reatini in queste ultime ore, dopo che tecnicamente il Lazio passerà in zona arancione martedì 30 marzo, salvo poi subire un nuovo stop delle lezioni già dal primo aprile, in virtù delle vacanze pasquali.

Medesime ordinanze sono attese in tutta la provincia. Ordinazne sono intanto giunte anche dai sindaci di Fara Sabina, Cantalupo e Boergorose.

